Уже в эту субботу, 11 марта, матчем за Суперкубок Беларуси официально стартует футбольный сезон-2017.



Фото: АБФФ

На поле стадиона ФК «Минск» (ул.Маяковского, 127/3) сойдутся борисовский БАТЭ и жодинское «Торпедо-БелАЗ». Битва чемпиона страны с обладателем кубка стартует в 15.00.

Отметим, что билеты на матч отличаются демократичностью: вход на арену обойдется болельщику всего в пять рублей.

Торопитесь: на данный момент из 3000 мест выкуплено уже 700 — и спрос продолжает расти!

Приходите на футбол: встретим новый сезон вместе!