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На матч Суперкубка между БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ" продано более 700 билетов
Уже в эту субботу, 11 марта,
На поле стадиона ФК «Минск» (ул.Маяковского, 127/3) сойдутся борисовский БАТЭ и жодинское «Торпедо-БелАЗ». Битва чемпиона страны с обладателем кубка стартует в 15.00.
Отметим, что билеты на матч отличаются демократичностью: вход на арену обойдется болельщику всего в пять рублей.
Торопитесь: на данный момент из 3000 мест выкуплено уже 700 — и спрос продолжает расти!
Приходите на футбол: встретим новый сезон вместе!
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Уже в эту субботу, 11 марта, матчем за Суперкубок Беларуси официально стартует футбольный сезон-2017.
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