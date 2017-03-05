﻿ На матч Суперкубка между БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ" продано более 700 билетов. 21.by
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На матч Суперкубка между БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ" продано более 700 билетов

06.03.2017 20:34 — Разное | Tut.by  
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Уже в эту субботу, 11 марта, матчем за Суперкубок Беларуси официально стартует футбольный сезон-2017.


Фото: АБФФ

На поле стадиона ФК «Минск» (ул.Маяковского, 127/3) сойдутся борисовский БАТЭ и жодинское «Торпедо-БелАЗ». Битва чемпиона страны с обладателем кубка стартует в 15.00.

Отметим, что билеты на матч отличаются демократичностью: вход на арену обойдется болельщику всего в пять рублей.

Торопитесь: на данный момент из 3000 мест выкуплено уже 700 — и спрос продолжает расти!

Приходите на футбол: встретим новый сезон вместе!

 
Теги: Минск
 
 
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Уже в эту субботу, 11 марта, матчем за Суперкубок Беларуси официально стартует футбольный сезон-2017.

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