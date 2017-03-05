|
В Цюрихе прошла презентация заявки Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира-2021
Сегодня в Цюрихе состоялась предварительная презентация заявок стран-претендентов на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщает
Конкурентом Беларуси и Латвии, которые
Белорусско-латвийскую заявку представляли председатель ФХБ Игорь Рачковский и генеральный секретарь организации Ярослав Завгородний, а также генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.
Ярослав Завгородний, генеральный секретарь ФХБ:
— Наша презентация произвела хорошее впечатление на членов оценочного комитета ИИХФ. Но Финляндия, безусловно, является серьезным соперником в этой борьбе. По окончании презентации члены комитета вынесли решение о готовности обеих заявок к вынесению на итоговое голосование, которое пройдет 19 мая в Кельне на ежегодном конгрессе ИИХФ. Он состоится во время ЧМ-2017.
Беларусь и Латвия по разу становились хозяйками чемпионатов мира по хоккею. В Минске мировой форум состоялся в 2014 году, в Риге — в 2006-м.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Цюрихе состоялась предварительная презентация заявок стран-претендентов на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Заявка была представлена...
|
Архив (Разное)
Комментарии