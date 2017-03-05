Сегодня в Цюрихе состоялась предварительная презентация заявок стран-претендентов на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщает пресс-служба ФХБ. Заявка была представлена членам оценочного комитета Международной федерации хоккея (ИИХФ).



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Конкурентом Беларуси и Латвии, которые в январе подали совместную заявку на организацию ЧМ-2021, является Финляндия, ранее уже восемь раз становившаяся хозяйкой мирового форума.

Белорусско-латвийскую заявку представляли председатель ФХБ Игорь Рачковский и генеральный секретарь организации Ярослав Завгородний, а также генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

Ярослав Завгородний, генеральный секретарь ФХБ:

— Наша презентация произвела хорошее впечатление на членов оценочного комитета ИИХФ. Но Финляндия, безусловно, является серьезным соперником в этой борьбе. По окончании презентации члены комитета вынесли решение о готовности обеих заявок к вынесению на итоговое голосование, которое пройдет 19 мая в Кельне на ежегодном конгрессе ИИХФ. Он состоится во время ЧМ-2017.

Беларусь и Латвия по разу становились хозяйками чемпионатов мира по хоккею. В Минске мировой форум состоялся в 2014 году, в Риге — в 2006-м.