На автосалоне в Женеве авторитетное жюри европейского конкурса Car of the Year огласило результаты: звание «Автомобиля 2017 года» досталось кроссоверу Peugeot 3008.

Конкурс Car of the Year не без основания считается самым престижным в мире. 58 искушенных журналистов из автомобильных изданий 22 стран ежегодно выбирают лучший автомобиль. В число номинантов попадают только новинки, которые появились на европейском рынке в ушедшем году. В конце года жюри определяет семерку сильнейших, среди которых и разыгрывается почетный трофей. В распоряжении каждого члена жюри — 25 баллов, которые он распределяет минимум среди 5 автомобилей. Результаты конкурса Car of the Year традиционно оглашаются на автосалоне в Женеве.





Специалисты заранее отдавали победу Alfa Romeo Julia. Однако изменение потребительского спроса в сторону кроссоверов, не могло остаться незамеченным авторитетным жюри. Собственно, по этой же причине французы провели рокировку: 3008 предыдущего поколения, который все же был минивеном, элегантно трансформировался в полноценный кроссовер в новом поколении.

В итоге, Peugeot 3008 набрал 319 баллов. 21 журналист поставил этот кроссовер на 1 место. Alfa Romeo Julia довольствовалась 2-м местом: 296 баллов и высший балл от 19 журналистов. На третьем месте обосновался Mercedes-Benz E-класса: 196 баллов (12 автомобильных журналистов посчитали эту модель заслуживающей высшей похвалы).

Кроссовер Peugeot 3008 пока является темной лошадкой на белорусском рынке. Впрочем, по некоторым данным, уже в апреле состоится премьера и в нашей стране. Причем, предполагается и белорусская сборка 3008-го. Стало быть цены должны быть вменяемыми.