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Сборная Беларуси по мини-футболу впервые обыграла команду Словакии

06.03.2017 23:29 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по мини-футболу победила команду Словакии 2:1 в первом товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация мини-футбола

Сегодня на площадке минского дворца спорта «Уручье» подопечные Андрея Толмача владели инициативой на протяжении всей игры, и на 16-й минуте Алексей Чеховский открыл счет. Во второй половине встречи хозяева также имели немало возможностей забить мяч, одну из которых на 33-й минуте эффектно использовал Сергей Крыкун.

Пропустив два мяча, словаки заиграли гораздо активнее и создали несколько опаснейших моментов у ворот Андрея Головнева. В одном из эпизодов опытный белорусский голкипер оказался бессилен — за две минуты до финальной сирены Томаш Драговски сократил разрыв до минимума.

В оставшееся время гости могли отличиться еще несколько раз, но оборона белорусов была на высоте.

Это первая виктория сборной Беларуси над командой Словакии. В трех предыдущих встречах дважды выигрывали словаки (5:4 и 8:4), одна игра завершилась вничью (3:3).

Второй спарринг также пройдет на площадке «Уручья» во вторник, 7 марта. Игра начнется в 20.00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по мини-футболу победила команду Словакии 2:1 в первом товарищеском матче в Минске.

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