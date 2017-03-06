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Число крытых ледовых арен в Беларуси за 25 лет возросло почти в восемь раз

06.03.2017 23:18 — Разное | Tut.by  
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Федерация хоккея Беларуси (ФХБ), одного из самых популярных видов спорта, отметила 6 марта четвертьвековой юбилей. За эти годы число крытых ледовых арен возросло почти в восемь раз — с четырех до 31, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Федерация была основана 6 марта 1992 года и является членом Международной федерации хоккея (ИИХФ) с 6 мая 1992-го.

— Хоккей с шайбой по праву завоевал любовь и признание во всех уголках нашей страны, среди болельщиков разных возрастов и профессий, среди тех, кто беззаветно предан этой великой игре, и тех, кто только делает первые шаги на ледовых площадках, — отметил в своем поздравлении председатель ФХБ Игорь Рачковский.

Первым председателем федерации был Евгений Анкуда, также ФХБ ранее возглавляли Лев Контарович, Юрий Бородич, Владимир Наумов и Евгений Ворсин.

Самого значительного успеха за время выступлений на международных турнирах национальная сборная Беларуси добилась в 2002 году, когда заняла четвертое место на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

Важнейшей вехой в развитии вида спорта стало проведение чемпионата мира в 2014 году, который с успехом прошел на двух ультрасовременных столичных ледовых стадионах — «Чижовка-Арене» и «Минск-Арене».

Также Беларусь подала совместную заявку с Латвией на проведение планетарного форума 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Федерация хоккея Беларуси (ФХБ), одного из самых популярных видов спорта, отметила 6 марта четвертьвековой юбилей. За эти годы число крытых ледовых арен возросло...

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