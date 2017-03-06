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Согласно данным ГИБДД, в 2016 году было зафиксировано 164 таких случая (включая лишенных прав), что на 4% больше, чем в 2015 году. Белорусы нарушали больше, чем армяне (148), казахи (112), таджики (102) и кыргызы (98).

Зато белорусы самые исполнительные на предмет остановки автомобиля по требованию инспектора. В прошлом году среди наших сограждан было 41 нарушение, в то время как граждане Кыргызстана нарушали это правило 68 раз, Армении – 81, Казахстана – 85, а Таджикистана – 114.

629 белорусов в течение 2016 года задержали в России за езду в пьяном виде. Это на 2% меньше, чем в 2015 году.

Лидерами по этому показателю на дорогах России стали армяне (901 случай), затем следуют таджики (823), кыргызы (781). Меньше белорусов попадали в такие ситуации владельцы автосредств с казахстанскими номерами – 613 раз.

604 белорусских водителей отказывались от медицинского освидетельствования (больше, чем казахи, но меньше, чем остальные). В 118 случаях это были водители, которые либо не имели, либо были лишены прав. На конфликт с ГИБДД в последнем случае чаще шли только армяне (137) и таджики (124).