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На 101-м году жизни скончался легендарный руководитель Минска

06.03.2017 19:15 — Разное | БДГ  
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Василий Шарапов руководил Минском в 1955-1968 годах.
 
Во время руководства В.Шарапова построены предприятия "Минскстрой", "Минскводоканал", "Мингаз", а также Мингорисполком и множество других административных учреждений, аэропорт, детские сады, школы и больницы.
 
Василий Шарапов родился 25 августа 1916 года в Сенненском уезде Могилевской губернии Российской империи. С января 1955 года по январь 1968 глда возглавлял Минский городской исполнительный комитет. В 2014 году ему присвоено звание "Минчанин года". 29 июня 2016 году присвоено звание Почетного гражданина города Минска.
 
Прощание с Василием Шараповым состоится  7 марта в Доме литератора (ул. Фрунзе, дом 5).
 
Теги: Минск
 
 
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Василий Шарапов руководил Минском в 1955-1968 годах.  

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