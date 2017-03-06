Проект "ЗаЧтение" популяризирует современную литературу и пробует привлечь детей и подростков к книгам. По мнению организаторов, если ребенок с раннего возраста читает книги, обсуждает их с родителями, позднее, уже в подростковом возрасте, он сможет обсудить и более острые темы.



© Sputnik/ Вера Дашкевич, Сергей Пушкин Видеофакт: утренники к 8 Марта проходят в детских садах

"Проще всего смотреть телевизор. Книга — это работа. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок читал, вы должны читать сами. Если вы почитали с ребенком на мастер-классе, а дома чтением заниматься не будете, ничего не получится", — рассказала один из организаторов проекта "ЗаЧтение" Виктория Королева.

Книжек издается очень много. Однако наиболее качественная литература — именно детская. Причем сейчас распространены книжки-картинки, где множество иллюстраций, которые несут больше смысловой нагрузки, чем текст.

"Нет универсального списка книг, который можно рекомендовать для чтения с детьми. Каждый ребенок — индивидуальность, и книги нужно подбирать под конкретного ребенка и его интересы", — добавила Королева.

Ближайший мастер-класс для малышей и родителей пройдет 9 марта также в магазине "Книжная нора".

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