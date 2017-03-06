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В Беларуси провели успешную комплексную проверку армии
06.03.2017 20:31 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар — Sputnik. Министерство обороны Беларуси назвало комплексную проверку армии успешной, но констатировало необходимость совершенствования подготовки Вооруженных Сил республики.
Комплексная проверка проводилась с 30 января. Накануне военнослужащие, призванные для выполнения поставленных задач, были проведены в запас.
"В дальнейшем предстоит провести детальный разбор и выработать комплекс мер по совершенствованию подготовки Вооруженных Сил в интересах обеспечения военной безопасности государства. Но уже сейчас можно констатировать, что воинские части и подразделения, привлекаемые к проверке, учебно-боевые задачи выполнили успешно", — рассказали в пресс-службе Минобороны.
Собеседники агентства отметили, что основной целью проводимых мероприятий являлась проверка и повышение уровня боевой готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях.
По информации пресс-службы, особенностью проверки стала ее комплексность: было проверено функционирование как управляющей, боевой, так и обеспечивающих систем вооруженных сил. Одним из важнейших условий объективной оценки действий войск стала внезапность проводившихся мероприятий.
Как отметили в пресс-службе, к участию было привлечено более 30 воинских частей и подразделений различных родов войск, призвано из запаса около 3 тысяч военнообязанных.
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Особенностью проверки стала ее комплексность. Было проверено функционирование как управляющей, боевой, так и обеспечивающих систем Вооруженных Сил.
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