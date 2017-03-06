



Как пытались инвестировать в Беларуси Motorola и Philips, кто создавал первые высокотехнологические бутики и что стало с бывшим хозяйством Сидорского. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют первую часть проекта, посвященную истории электроники.

Точечная разработка

По уровню развития электронной и радиоэлектронной отраслей советская Беларусь являлась одним из лидеров в бывшем СССР. На территории республики были построены ключевые предприятия нескольких союзных ведомств («Интеграл», «Горизонт», «Монолит», БелОМО, «Планар»). Заводы были снабжены самыми современными технологиями и укомплектованы лучшими инженерными кадрами, которые были собраны со всего Советского Союза.

Развал СССР, демилитаризация, экономический кризис начала и середины 1990-х годов нанесли непоправимый удар по этой мощной базе. Отрасли даже при государственной поддержке никогда не достичь тех объемов и доходов, а также значения в национальной экономике, которые были у нее в 1980-е. С другой стороны кризис первых лет независимости высвободил огромный интеллектуальный потенциал, который был сконцентрирован на ее предприятиях. Многие бывшие инженеры-электроники стали неплохими бизнесменами, а также отцами нового бизнес - поколения – белорусских «айтишников».

За небольшими исключениями, которые обусловлены присутствием в портфолио уникальных продуктов («Пеленг», ЛЭМТ), бывшие советские электронные заводы продолжают держаться на перманентной государственной финансовой поддержке. Рядом с ними, нередко - на их площадях и с использованием их оборудования и кадров, за это время сумели вырасти несколько десятков высокотехнологических, а главное экономически эффективных научно-промышленных бутиков. Их создал частный капитал, основатели «Регулы», «Полимастера», «Адани» и др. Эти компании работают в узких нишах, но именно и их продукты и бренды представляют сегодня на мировом рынке лицо современной белорусской электронной и приборостроительной отрасли.

1991

Национализация советского наследства

Осенью 1991 года правительство БССР принимает постановление, по которому союзные предприятия до 1 января 1992 года должны быть переданы в собственность республики. Новым регулятором для большинства предприятий радиоэлектронной отрасли становится Государственный комитет Республики Беларусь по промышленности и межотраслевым производствам – будущее (с 1994 года) Министерство промышленности.

В рамках управления радиоэлектронной промышленности, приборостроения и конверсии объединены несколько десятков объединений, заводов и конструкторских бюро. Среди них выделяются семь предприятий, влияние руководителей которых выходит за рамки заводских проходных. Это – Научно-производственное объединение «Интеграл» (Петр Гойденко), Минское производственное объединение «Горизонт» (Александр Санчуковский), Производственное объединение «БелОМО» (Петр Зыль), Государственный научно-производственный концерн точного машиностроения «Планар» (Евгений Онегин), Минский часовой завод (Владимир Абрамчик), Белорусское производственное объединение «Белвар» (Николай Ерохов) и Витебское производственное объединение «Монолит» (Александр Брухнов).

Среди других крупных предприятий отрасли, собственность нового белорусского государства на которые закрепляет Бишкекское соглашение 1992 года, выделяются Брестский электромеханический концерн и Брестский электромеханический завод, Производственное объединение «Витязь», новополоцкий завод «Измеритель», Научно-производственное объединение «Ратон», Научно-исследовательский институт «Агат», Минское производственное объединение вычислительной техники, гомельское производственное объединение «Коралл», Сморгонское производственное объединение оптического станкостроения и Белорусское производственное объединение «Экран».

Рентгеновский бизнес Линева





Владимир Линев, фото adani.by

Основывается компания «Адани». Ядро команды, которая сплотилась вокруг профессора, доктора технических наук Владимира Линева, составляют бывшие сотрудники научно-исследовательской лаборатории магнитной и гамма-резонансной спектроскопии БГУ.

«Адани» занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке рентгенографических сканнеров, компания работает на рынках 65 стран, в 2010-х годах ее офисы открываются в Великобритании и США.

Также оборудование, создаваемое в Минске, востребовано в медицине и в безопасности. В основе конструкций большинства систем, производимых компанией, лежит уникальная сканирующая технология получения цифрового рентгеновского изображения, созданная белорусскими исследователями.

1992

Короткая дорога конверсии

В независимой Беларуси корректируется и некоторое время продолжается начатая во времена СССР конверсии оборонной промышленности. На макроуровне она реализуется в рамках Программы структурной перестройки промышленности на 1990-е годы, на микро – по программам конверсии, принимаемых для отдельных предприятий.

Переходом на мирные рельсы предприятия белорусской оборонки вынуждены заниматься в условиях разрыва старых производственных связей, сокращения оборонного заказа, уменьшения финансирования и потери лучших кадров. С 1993 года правительство пытается помочь конверсируемым предприятиям предоставлением налоговых льгот. Они не платят налог на прибыль, получаемой при производстве и реализации «сложнотехнической гражданской продукции». Прибыль используется «на переориентацию высвобождаемых в связи с конверсией производственных мощностей с военных на гражданские нужды». Предприятия также освобождаются от уплаты налога на недвижимость, которая не используется в производстве в связи с сокращением военных заказов.

Позже правительство поручит ответственным ведомствам подготовить проект Закона Республики Беларусь «О конверсии оборонной промышленности Республики Беларусь», взяв за основу акты, принятые к тому времени в России, Казахстане и других странах. Но проект закона не увидит свет. В середине 1990-х годов произойдет смена власти и новым курсом станет сохранение и приумножение потенциала оборонной отрасли. Беларуси удастся сохранить в процессе конверсии и реструктуризации ядро специализированных предприятий и организаций оборонного сектора, включая все 15 НИИ и КБ, а также заново сформировать производственную кооперацию, инвестировать в разработки и поддержать военно-промышленный комплекс внутренним оборонным заказом. Специализаций белорусского ВПК станут информатика, телекоммуникации, автоматизированные системы управления, электронно-оптические системы и приборостроение, а стратегической задачей - углубление этой специализации.

Уход Гойденко и эпоха Емельянова

Уходит из НПО «Интеграл» один из самых известных директоров-электронщиков бывшего СССР - Петр Гойденко. Он стоял во главе одного из крупнейших в СССР производителей полупроводниковых изделий, микросхем, диодов и транзисторов с 1964 года. Петра Гойденко сменяет бывший главный инженер «Коралла» Виктор Емельянов.

Будущий академик, профессор, доктор технических наук возглавляет объединение в самое сложное для него время. «Интеграл», в объеме производства которого в советские времена до 80% составляла продукция для оборонного комплекса, резко снижает объемы выпуска и реализации. Только в середине 1990-х «Интегралу» удастся на время несколько стабилизировать работу. Объединение выйдет на перспективный рынок Юго-Восточной Азии, наладит сотрудничество с ведущими потребителями микросхем.

Виктор Емельянов будет руководить «Интегралом» до 2009 года.

«Планаровское» падение и стабилизация

Президентом одного из крупнейших в бывшем СССР производителей оборудования для электронной промышленности - Государственного научно-производственного концерна точного машиностроения «Планар» - становится Анатолий Русецкий. Он сменяет на этой должности знаменитого с советских времен директора Евгения Онегина, который остается работать на объединении в качестве советника президента по науке.

Начало и середина 1990-х годов — самый сложный период для «Планара». Из-за отсутствия заказов военно-промышленного характера, перепрофилирования части мощностей на выпуск «мирной» продукции многие квалифицированные сотрудники покидают предприятия концерна. Из состава «Планара» выходят заводы вне пределов Беларуси — в Риге и Ново-Ржеве. Фактически прекращает работу предприятие в Горках. С середины 1990-х годов, благодаря возобновившимся заказам из России, а также поставкам оборудования на китайских рынок, ситуация на объединении, которое включает 3 конструкторских бюро и заводы в Минске, Логойске, Витебске, несколько стабилизируется. К середине 1990-х годов вместе с зеленоградскими предприятиями «Ангстремом» и «Микроном» белорусский «Планар» входит в число ведущих производителей оборудования для предприятий электронной и радиоэлектронной отраслей СНГ.

Рождение «Полимастера» и бизнес «Атомтеха»

Ученый Александр Антоновский, занимающийся разработкой приборов радиационного контроля, продает «Жигули» за 800 долларов и создает небольшое предприятие «Полимастер», которое через полутора десятка лет превращается в одного из крупнейших мировых игроков в этом сегменте.

Людмила Антоновская, фото: polimaster.ru

К 2016 году под руководством его наследницы, архитектора по специальности Людмилы Антоновской (она возглавит бизнес в 2006 году) окажется группа из свыше 10 производственных, сервисных и маркетинговых компаний. Заводы «Полимастера» расположены в Беларуси, Литве и США, а продукция через 60 дилеров продается в 75 странах мира. В Японии главным потребителем белорусской продукции является корпорация Toshiba, эксплуатирующая свои атомные электростанции. В ассортиментный ряд, созданный на протяжении более чем 20 лет специалистами «Полимастера», входят дозиметры, поисковые приборы, идентификаторы, гамма-радиометры, портальные радиационные мониторы, приборы химической разведки, детекторы контрабанды и системы радиационного контроля.





фото: afp.com

В 1995 году на базе одного из подразделений Минского научно-исследовательского приборостроительного института (нынешнее ОАО «МНИПИ») создается предприятие «Атомтех». Специализация «Атомтеха» - приборы и оборудование для ядерных измерений и радиационного контроля. В перечне клиентов государственной компании потребители из свыше 70 стран со всех континентов, кроме Антарктиды. В 2012 году «Атомтех» откроет собственный офис в Японии, когда японцы, чуть было не пережившие второй Чернобыль на Фукусимской АЭС, обратятся к белорусам за помощью в ликвидации последствий аварии. В 2011 год после аварии в Фукусиме ее оборудование составит около 25% от всех приборов, закупленных специальными службами Японии.

На протяжении многих лет деятельность «Атомтеха» связана с личностью его директора, кандидата технических наук Валерия Кожемякина. Именно он, совмещая функции директора и главного конструктора компании, создаст еще один высококонкурентный бутик в этом сегменте.

Лазерный «ЛЭМТ»

Еще в 1961 году в БССР проводятся первые научные исследования лазерных источников оптического излучения. А в 1963 году белорусский ученый Владимир Пилипович создает первый белорусский лазер на рубине. Для практического применения лазеров в экономике в 1970-х годах Институтом физики Академии наук БССР и Белорусским оптико-механическим объединением создает межведомственный конструкторский отдел, который в советские времена занимается разработкой и использованием лазерных технологий.

В продолжение в 1992 году на базе и в составе БелОМО формируется научно-технический центр «ЛЭМТ» («Лазеры в экологии, медицине, технологии»). Его 260 сотрудников занимаются исследованием, разработкой, и производством высокотехнологичных лазерно-оптических, оптико-механических и оптико-электронных приборов, изделий, узлов и лазерных систем для промышленности, медицины и строительства. Для «гражданки» -- это лазерные дальномерные модули, разметочные устройства, установки для лазерной гравировки и хирургии, устройства для терапии, приборы для бесконтактного рассечения биоткани.





фото: ksk-team-spb.ru

«ЛЭМТ» сумеет успешно монетизировать свою деятельность и выйти на международные рынки. С середины 1990-х годов компания активно развивает военное направление – разработку и производство лазерных прицелов. Ее первая продукция практически сразу находит спрос на мировом рынке: «ЛЭМТ» на протяжении многих лет является главным поставщиком прицелов для шведской армии. Сейчас компания производит прицелы и приборы наведения, квантовые дальномеры для бронетанковой техники, оптические и коллиматорные прицелы для стрелкового оружия и гранатометов, лазерные целеуказатели, бинокли, приборы ночного видения, дальномеры. «ЛЭМТ» также выводит на рынок «интеллектуальные» прицелы, которые по определенным им (или введенным извне) метеорологическим данным, типу боеприпаса и дальности до цели автоматически устанавливает углы возвышения и упреждения прицельной марки. Оптические прицелы и комплексы для легкого вооружения, лазерные дальномеры, оптико-электронные приборы для летательных аппаратов, системы безопасности и охраны границ экспортируются в более чем 30 стран мира.

Во главе предприятия с момента его создания стоит выпускник БГУ, академик Национальной академии Республики Беларусь, профессор, доктор физико-математических наук, лауреат госпремии Алексей Шкадаревич. В БелОМО он приходит из Института физики НАН Беларуси в 1979 году, в 1984 году становится начальником оптического отделения и заместителем главного инженера «Пеленга».

Вакуумный «Изовак»

Начинают бизнес ученые минского радиотеха Владимир Ширипов и Николай Левчук. Их компания «Изовак» через несколько лет превратится в одного из лидеров в СНГ по разработке оптических покрытий, перспективных технологий напыления покрытий и производству установок для вакуумного нанесения оптических покрытий.

Стремительный рост этого бизнеса начинается с момента распространения смартфонов и планшетов, белорусское оборудование используют, в частности, для нанесения покрытия на экраны своих гаджетов Apple и Samsung.

В группу «Изовак» входят несколько предприятий в Беларуси, а также расположенное на Тайване производство Green Sputtering. В 2010-е годы владельцы «Изовака» попытаются диверсифицировать бизнес. Одним из перспективных направлений им видится создание производства гибких солнечных батарей.

Интегральный бизнес Авгуля

Выпускник Минского высшего инженерного зенитного ракетного училища ПВО и бывший преподаватель Леонид Авгуль создает компанию «НТЦ ДЭЛС». Ее специализацией становится разработки специализированных сверхбольших интегральных схем (СБИС) для радиоэлектронной аппаратуры.

Базовой площадкой бизнеса становится «Интеграл», основные потребители (всего около 20) – российская оборонка.

«Ратоновский» период Сидорского

Выпускник электротехнического факультета Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта и директор Гомельского завода радиотехнологического оснащения Сергей Сидорский назначается главой гомельского научно-производственного объединения “Ратон”.

«Ратон» – первенец радиомашиностроения в Беларуси и головное предприятие по выпуску автоматизированных рабочих мест. После распада СССР и при Сидорском предприятие постепенно теряет позиции. На части его территории будет создана свободная экономическая зона “Гомель-Ратон”, остатки производства войдут в 2012 году холдинг МТЭЗ им. В.И. Козлова.

Сергей Сидорский стоит у руля “Ратона” до 1998 года, в котором делает первый шаг в своей выдающейся чиновничьей карьере – становится заместителям председателя Гомельского облисполкома. В 2001 году он станет вице-премьером в кабинете Владимира Ермошина, а после его ухода в 2003 году будет назначен премьером. Премьерство Сергея Сидорского затянется до 2010 года и придется на “тучные нефтяные годы”. С 2011 года экс-директор “Ратона” занимает пост министра по промышленности и агропромышленному комплексу в ЕЭК. В 2016 году муссируется информация о его возвращении в Минск на должность глава Администрации президента. Но этого не происходит.

1993

Калугинская приватизация «Атланта»

Леонид Калугин, nv-online.info

уществующее с 1977 года на базе Минского завода холодильников Производственное объединение «Атлант» с распадом СССР теряет Смоленский и Алитусский заводы холодильников и Мяжекяйский завод компрессоров. В 1990 году, правда, подписывается соглашение о создании хозяйственной ассоциации между ним и Барановичским станкостроительным заводом для совместного производства компрессоров. В 1993 году эти два предприятия станут основой для создания закрытого акционерного общества «Атлант». Доли в его акционерном капитале получают Комитет по управлению государственным имуществом при Совете Министров Республики Беларусь, Мингорисполком и Сберегательный Банк Республики Беларусь, но фактически предприятие контролирует топ-менеджмент во главе с Леонидом Калугиным. Всего за работниками и пенсионерами завода холодильников и Барановичского станкостроительного завода закреплено 69,8% в уставном фонде общества. Позже часть акций менеджмента (свыше 22%) перейдет в управление брокерской компании «Атлант-Брокор», владельцем 98,5% доли которой, в свою очередь, является закрытое акционерное общество «Атлант».

С именем Леонида Калугина связан расцвет предприятия в середине-конце 1990-х годов. Уроженец Горецкого района в молодости работал буровым рабочим на месторождениях в России, но вернулся на родину и устроился слесарем на минский завод холодильников «Атлант». Пройдя на нем все этапы карьеры (мастер, начальник цеха, главный инженер), в 1993 году он будет избран генеральным директором. В сложном для постсоветских стран экономическом периоде минский «Атлант» становится одним из островков экономической стабильности и благополучия. При Леониде Калугине начинает формироваться дистрибуционно-сервисная сеть дочерних предприятий, расположенных в Великобритании, Польше, Болгарии, Чехии, России и Украине.





фото: diary.ru

Леонид Калугин кроме экономики много времени посвящает христианским проповедям в трудовом коллективе. Считается, что верующим человеком он стал после автокатастрофы, в которую попал вместе с супругой. По одной из версий, еще во времена СССР он сумел посетить святые места в Иерусалиме. При нем каждое собрание акционеров «Атланта» начинается с лекции о православии, еженедельно для рабочих проводятся концерты духовной музыки, на территории завода возведен православный храм.

«Подлинная» «Регула»

Два молодых ученых Белорусского политехнического института Иван Шумский и Юрий Рогожинский создают компанию «Регула». Первоначально в составе учредителей значатся еще два человека, но они вскоре выйдут из бизнеса.





фото: profi-forex.org

Бизнес развивается на собственных разработках и производстве программного обеспечения и приборов для проверки подлинности документов – денежных знаков, паспортов, виз, удостоверений личности, а также считывателей документов и досмотровых приборов. На сегодняшний день «Регула» входит в топ-3 и в топ-4 мировых производителей в различных сегментах. В ее структуру входят центры разработок, производственные и сервисные предприятия в Беларуси, Латвии, России, США, Бразилии и Украине.

Литовский проект «Горизонта»

В этом году «Горизонт», паневежский завод Ekranas и ранее подчинявшийся Вильнюсскому заводу радиокомпонентов поставский завод «Белит» организуют совместное производство телевизоров. В Поставках некоторое время собираются «Белигоры» и первый в СНГ телевизор с цифровой обработкой сигнала «Горизонт 54DTV-675».

Телевизоры в начале и середине 1990-х годов собирают многочисленных дочерние и совместные предприятия, создающиеся на базе “Горизонта” и других предприятий радиоэлектронной отрасли Беларуси (“Витязь”, ”Радиоволна”, ”Калибр” и др.). Сокращения в 20-тысячном коллективе “Горизонта” и наличие минского радиотеха приводят к расцвету серой сборки телевизоров, объемы которой в отдельные периоды превосходят “законный” выпуск телевизионных приемников. Борьба с серой сборкой становится одной из актуальных задач телевизионых заводов и регуляторов.

1994

Motorola на «Интеграле»





фото: xtechx.ru

Начинается сотрудничество НПО «Интеграл» с американской корпорацией Motorola.

Некоторое время американская компания рассматривается в качестве возможного стратегического партнера белорусского объединения. В 1996 году будет подписано генеральное соглашение между «Интегралом» и Motorola, предполагающее инвестиции со стороны американской компании в пополнение оборотных средств и поставку современного оборудования для выпуска микросхем. Также планируется развивать сотрудничество через налаживание совместного производства логических микросхем и микросхем для телевизионной отрасли и микропроцессоров.

Однако в 1998 году переговоры об инвестициях Motorola в «Интеграл» будут свернуты.

«Газпромовский» «Гефест»

Брестский завод газовой аппаратуры, в советские времена являющийся крупнейшим производителем газовых плит, становится непрофильным активом российского «Газпрома».

Российская компания получает в совместном предприятии «Брестгазоаппарат» 51%, 29,9% акций владеет белорусское правительство, остальными – трудовой коллектив и физические лица.

В рамках развития производства на рынок СНГ будет выведен бренд Gefest, освоен выпуск электрических плит и создана новая площадка (“Гефест-техника”) на территории Свободной экономической зоны “Брест”.

С конца 2000-х годов “Газпром” ищет покупателя на свою долю.

Независимый «Пеленг»

Существующее с 1974 года в составе Минского механического завода имени С.И. Вавилова Центральное конструкторское бюро «Пеленг» преобразуется в открытое акционерное общество и «отделяется» от прародителя.

Это — редкий для этого периода пример создания акционерного общества на базе предприятий военно-промышленного комплекса. «Пеленг» занимается разработкой и производством военных оптических приборов и оптоэлектронных систем для бронетанковых войск, а также аэрокосмических и фотографических аппаратов и т. д.





фото: modeland.com.ua

Белорусское предприятие успешно налаживает контакты в России, на Западе и Ближнем Востоке. Вместе с Вологодским оптико-механическим заводов «Пеленг» создает совместное предприятие «Визир», занимающееся производством оптических систем «Эсса» и «Плиса» для танков Т-90С, Т-72 и Т-80У. На базе «Пеленга» функционирует белорусско-российско-французское предприятие «Саноэт», партнером белорусов в котором становится французская компания Sagem (группа Safran). Это СП выпускает прицелы, которые оснащаются французскими тепловизорами. Эти прицелы используются при реализации первого и самого крупного в истории «Пеленга» контракта: в середине 1990-х годов в пуле с российскими «Курганмашзаводом» и «Электромашиной» он участвует в поставке 600 БМП-3 вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов. Также «Пеленг» и БелОМО становятся соучредителям совместного предприятия «Соэлис» (вместе 40%), расположенного в российском Красногорске.

Развитие «Пеленга» с середины 1990-х годов связано с именем его руководителя, ученого - физика Владимира Покрышкина.

Голландско-корейский интерес к «Горизонту»

Ведутся активные переговоры о возможном участии голландского электротехнического концерна Philips в приватизации одного из крупнейших в СНГ производителей телевизионных приемников – минского производственного объединения «Горизонт».

Параллельно весьма активно ведет переговоры о вхождении в капитал «Горизонта» для развития бизнеса в республиках бывшего СССР южнокорейская корпорация Daewoo. Но предложения Philips, которые в итоге были отвергнуты, эксперты до сих пор считают лучшими, а отказ от создания cовместного предприятия с голландской компанией — одной из главных стратегических ошибок руководства предприятия и государства в середине 1990-х.

Японцы и белорусские лазеры

В этом году белорусские лазерщики из научно-технического центра «Солар» создают с японской компанией Tokyo Instruments совместное предприятие «Солар ТИИ».

Компания, чьи представительства расположены в Англии, Германии, Индии и США, известна на мировом рынке приборами для спектроскопии, аналитики, а также лазерными технологиями для исследовательской деятельности и промышленного производства. В частности, «Солар ТИИ» является разработчиком лазерного анализатора элементного состава веществ, который позволяет анализировать элементный состав металлов и сплавов, стекла, керамики, пластмассы, прессованных материалов и т.д.

В 1996 году Tokyo Instruments находит еще один научный лазерный бутик в Беларуси – созданную в 1992 году сотрудниками Института физики Академии наук Беларуси компанию «ЛОТИС» («Лазеры, Оптика, Технологии и Системы»). Партнерство оформляется в совместное предприятие «ЛОТИС ТИИ». Компания занимается научными исследованиями, разработкой лазерных технологий, изготовлением, поставкой и сервисным обслуживанием оборудование для мировой лазерной и оптической индустрии.

Еще одним представителем лазерного сегмента является созданная в 1990 году группой белорусских ученых компания «СОЛАР Лазерные Системы». Она специализируется на разработке и производстве твердотельных лазерных систем, спектральных приборов и оптических компонентов для компаний и научно-исследовательских центров.

Лазеры – одна из главных экспортных позиций Беларуси на японском рынке.

Продолжение следует …