В Шанхае на территории фирменной зарядной станции Supercharger сгорели два электромобиля Tesla Model S. Об этом сообщает СhinaMoneyNetwork .

По информации издания, пожар возник в Tesla Model S P85. Огнем был также поврежден припаркованный рядом электромобиль. Возгорание потушили сотрудники зарядной станции при помощи порошковых огнетушителей. В результате инцидента никто из людей не пострадал.























Как сообщает Life.ru , в пресс-службе Tesla в Азии подчеркнули, что загоревшийся Model S не был подключен к зарядной станции. Автопроизводитель заявил, что предстоит выяснить причины возгорания — либо оно было вызвано проблемами с электромобилем, либо с чем-то, что находилось в салоне загоревшегося Tesla.