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В Китае на зарядной станции сгорели два электромобиля Tesla
В Шанхае на территории фирменной зарядной станции Supercharger сгорели два электромобиля Tesla Model S. Об этом сообщает
По информации издания, пожар возник в Tesla Model S P85. Огнем был также поврежден припаркованный рядом электромобиль. Возгорание потушили сотрудники зарядной станции при помощи порошковых огнетушителей. В результате инцидента никто из людей не пострадал.
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Возгорание потушили сотрудники зарядной станции при помощи порошковых огнетушителей. В результате инцидента никто из людей не пострадал.
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