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В Китае на зарядной станции сгорели два электромобиля Tesla

07.03.2017 07:34 — Разное | Tut.by  
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В Шанхае на территории фирменной зарядной станции Supercharger сгорели два электромобиля Tesla Model S. Об этом сообщает СhinaMoneyNetwork.

По информации издания, пожар возник в Tesla Model S P85. Огнем был также поврежден припаркованный рядом электромобиль. Возгорание потушили сотрудники зарядной станции при помощи порошковых огнетушителей. В результате инцидента никто из людей не пострадал.











Как сообщает Life.ru, в пресс-службе Tesla в Азии подчеркнули, что загоревшийся Model S не был подключен к зарядной станции. Автопроизводитель заявил, что предстоит выяснить причины возгорания — либо оно было вызвано проблемами с электромобилем, либо с чем-то, что находилось в салоне загоревшегося Tesla.

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Возгорание потушили сотрудники зарядной станции при помощи порошковых огнетушителей. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

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