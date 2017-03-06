Средний размер пособия по безработице в январе в Беларуси составил 24 рубля, сообщает Белстат. Это сумма составляет 13,2% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пособие по безработице отличается по регионам, а также какие суммы получают нетрудоустроенные в соседних государствах.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самое большое пособие по безработице получают жители Гомельской области — 26,9 рубля. На 70 копеек меньше выплачивают нетрудоустроенным в Могилевской области.

Меньше всего получают безработные в Минске — 19,8 рубля.

Как пособие по безработице отличается по регионам Регион Пособие в январе, в рублях Соотношение к БПМ, в % Гомельская область 26,9 14,8 Могилевская область 26,2 14,5 Витебская область 24,3 13,4 Минская 24,3 13,4 Брестская область 23,1 12,7 Гродненская область 22,8 12,6 Минск 19,8 10,9 По стране 24 13,2

Размер пособий по безработице в России не менялся уже несколько лет и составляет от 28 до 159 рублей все суммы в тексте приведены в неденоминированных белорусских рублях по курсу Нацбанка на 6 марта. — FINANCE.TUT.BY). Сейчас в соседней стране рассматривают возможность перейти к системе страхования от безработицы.

В Украине минимальный размер пособия по безработице составляет 38 рублей (застрахованные лица со стажем меньше полугода) или 82 рубля (застрахованные лица, чей стаж превышает шесть месяцев).

В Польше первые 90 дней после регистрации на бирже труда безработные получают 385 рублей, а дальше — 311 рублей. При этом полякам могут увеличить пособие по безработице до половины минимальной зарплаты — до 468 рублей.

В прибалтийских странах — Литве, Латвии и Эстонии — размер пособия по безработице устанавливают пропорционально выработанному страховому стажу. К примеру, в Латвии пособие можно получать на протяжении 9 месяцев. Так, за страховой стаж от одного года до девяти лет (включительно) выплаты по безработице составляют 50% от средних страховых взносов.