Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков в интервью корреспонденту « Прессбола » Сергею Азаркевичу рассказал, как продвигается процесс запуска телеканала, который будет транслировать матчи чемпионата Беларуси в HD-качестве.



Владимир Бережков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Во вторник идем регистрировать юрлицо — ООО «Свой футбол». Следом запустим процесс регистрации в качестве СМИ в Министерстве информации, а также решим вопрос с финансированием. Договор с «Белинвестбанком» на выделение стартап-кредита уже готов, в этом плане нам помогает лично Сергей Румас.

Кроме того, в конце февраля проведена инспекция всех стадионов высшей лиги. Изучили четырнадцать арен. На семи из них есть все технические условия для производства и передачи сигнала. Это стадионы в Слуцке, Городее, Витебске, Жодино, Борисове, Гомеле и Бресте. После тестирования, скорее всего, в этот список можно будет включать и Гродно. Однако вместе с тем кое-где обнаружили явные проблемы. Самая большая — на столичном «Тракторе», где нет условий для прокладки волоконно-оптической линии передачи. В разной степени нужно доработать еще пять арен: стадион ФК «Минск», новополоцкий «Атлант», могилевский «Спартак», мозырскую «Юность» и солигорский «Строитель».

— Успеете к заявленным срокам?

— По тому, как продвигается дело, вижу, что и к пятому-шестому туру можем не успеть. Будем стараться, но есть вероятность, что без спешки и суеты запустим канал со второго круга в конце июля…

10 февраля совет клубов высшей лиги принял решение о создании нового телевизионного канала. Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала помимо АБФФ будут «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала поначалу планировался до лета нынешнего года.

По словам Владимира Бережкова, общие инвестиционные затраты составят примерно 250 тысяч долларов . Часть денег составит уставной фонд компании, который сформируют учредители. Часть суммы выделят партнеры, но больше половины учредители канала рассчитывают получить от кредита на развитие малого и среднего бизнеса.

Согласно бизнес-плану, полная самоокупаемость должна наступить к 2022 году.