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"К 5-6 туру можем не успеть". Бережков рассказал, как продвигается запуск футбольного телеканала
Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков в интервью корреспонденту «
— Во вторник идем регистрировать юрлицо — ООО «Свой футбол». Следом запустим процесс регистрации в качестве СМИ в Министерстве информации, а также решим вопрос с финансированием. Договор с «Белинвестбанком» на выделение стартап-кредита уже готов, в этом плане нам помогает лично Сергей Румас.
Кроме того, в конце февраля проведена инспекция всех стадионов высшей лиги. Изучили четырнадцать арен. На семи из них есть все технические условия для производства и передачи сигнала. Это стадионы в Слуцке, Городее, Витебске, Жодино, Борисове, Гомеле и Бресте. После тестирования, скорее всего, в этот список можно будет включать и Гродно. Однако вместе с тем кое-где обнаружили явные проблемы. Самая большая — на столичном «Тракторе», где нет условий для прокладки волоконно-оптической линии передачи. В разной степени нужно доработать еще пять арен: стадион ФК «Минск», новополоцкий «Атлант», могилевский «Спартак», мозырскую «Юность» и солигорский «Строитель».
— Успеете к заявленным срокам?
— По тому, как продвигается дело, вижу, что и к пятому-шестому туру можем не успеть. Будем стараться, но есть вероятность, что без спешки и суеты запустим канал со второго круга в конце июля…
10 февраля совет клубов высшей лиги
По словам Владимира Бережкова, общие инвестиционные
Согласно бизнес-плану, полная самоокупаемость должна наступить к 2022 году.
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу рассказал, как продвигается...
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