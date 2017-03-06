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"К 5-6 туру можем не успеть". Бережков рассказал, как продвигается запуск футбольного телеканала

07.03.2017 08:15 — Разное | Tut.by  
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал, как продвигается процесс запуска телеканала, который будет транслировать матчи чемпионата Беларуси в HD-качестве.


Владимир Бережков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Во вторник идем регистрировать юрлицо — ООО «Свой футбол». Следом запустим процесс регистрации в качестве СМИ в Министерстве информации, а также решим вопрос с финансированием. Договор с «Белинвестбанком» на выделение стартап-кредита уже готов, в этом плане нам помогает лично Сергей Румас.

Кроме того, в конце февраля проведена инспекция всех стадионов высшей лиги. Изучили четырнадцать арен. На семи из них есть все технические условия для производства и передачи сигнала. Это стадионы в Слуцке, Городее, Витебске, Жодино, Борисове, Гомеле и Бресте. После тестирования, скорее всего, в этот список можно будет включать и Гродно. Однако вместе с тем кое-где обнаружили явные проблемы. Самая большая — на столичном «Тракторе», где нет условий для прокладки волоконно-оптической линии передачи. В разной степени нужно доработать еще пять арен: стадион ФК «Минск», новополоцкий «Атлант», могилевский «Спартак», мозырскую «Юность» и солигорский «Строитель».

— Успеете к заявленным срокам?

— По тому, как продвигается дело, вижу, что и к пятому-шестому туру можем не успеть. Будем стараться, но есть вероятность, что без спешки и суеты запустим канал со второго круга в конце июля…

10 февраля совет клубов высшей лиги принял решение о создании нового телевизионного канала. Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала помимо АБФФ будут «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала поначалу планировался до лета нынешнего года.

По словам Владимира Бережкова, общие инвестиционные затраты составят примерно 250 тысяч долларов. Часть денег составит уставной фонд компании, который сформируют учредители. Часть суммы выделят партнеры, но больше половины учредители канала рассчитывают получить от кредита на развитие малого и среднего бизнеса.

Согласно бизнес-плану, полная самоокупаемость должна наступить к 2022 году.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу рассказал, как продвигается...

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