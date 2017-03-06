Совместный проект телеканала НТВ и информагентства Sputnik "Ты супер!" стал настоящим открытием не только для зрителей, но и для самих участников и организаторов. В вокальном конкурсе принимают участие дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Они приехали из разных регионов России, а также из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Среди конкурсантов — две участницы из Беларуси Дарья Чернова и Анастасия Кравченя. В своем первом конкурсном выступлении Даша представила зрителям и судьям песню "Беловежская пуща" из репертуара ансамбля "Песняры" . Выступление Насти можно будет увидеть в последующих шоу.

Музыкальный педагог проекта "Ты супер!" Наталья Ефименко рассказала радио Sputnik о том, как находит индивидуальный подход к каждому ребенку с непростой судьбой и помогает раскрыть свой уникальный талант.

"Мы вкладываем в этих детей понятие артиста, индивидуально подходим к каждому ребенку и пытаемся раскрыть его талант. Поэтому когда я как педагог вижу в ребенке полученный результат, у меня не может быть любимчиков. Наоборот, мне будет жалко, когда кто-то из них будет покидать проект. Они все уже мои дети", — сказала Ефименко.

Музыкальный педагог отметила, что репертуар каждого конкурсанта подбирается не только по желанию самого ребенка, но и с учетом его реальных возможностей. По словам педагога, у любого исполнителя есть своя определенная ниша, не каждый может петь лирику, подвижную песню или композицию на иностранном языке.

"Когда мы подбираем участникам определенные песни, мы тоже думаем, что может, мы не совсем правы. И если ребенок говорит, что хочет спеть лирическую песню, а он по натуре не лирик, и она ему не идет, мы естественно, пробуем, но я как педагог понимаю, что на данном этапе еще рано это делать. Поэтому мы начинаем убеждать, говорить, что пока не время, возможно, мечта в этом направлении исполнится, но нужно еще поработать", — рассказала Ефименко.

По словам педагога, во время подготовки к конкурсным выступлениям случаются и слезы, и капризы, но в большинстве своем участники доверяют профессионалам, особенно, когда пробуют исполнить предложенную педагогами композицию и видят, что она получается лучше и естественнее, чем та, о которой ребенок мечтал изначально. К своей мечте он обязательно вернется, но тогда, когда будет готов ее исполнить, отметила педагог.

Зрители проекта могут проголосовать за участников конкурса "Ты супер!" на сайте Sputnik Беларусь. Победители онлайн-голосования из стран СНГ и Балтии получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и поделиться секретами жизни на проекте.

Следить за успехами белорусских участниц проекта "Ты супер!" Дарьи Черновой и Анастасии Кравченя можно в специальной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и в официальных группах в социальных сетях.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Следующее конкурсное шоу "Ты супер!" НТВ и Sputnik покажут в субботу, 11 марта, в 20.00.