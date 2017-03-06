|
Поздравляй с 8 Марта на TUT.BY!
Накануне весеннего женского праздника на главной странице TUT.BY вновь открывается специальный блок поздравлений.
Оставить здесь теплое пожелание прекрасным коллегам, подругам и родным сможет любой желающий с 7 по 9 марта включительно. Для этого достаточно перейти в
Начинайте дарить внимание
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне весеннего женского праздника на главной странице TUT.BY вновь открывается специальный блок поздравлений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии