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Поздравляй с 8 Марта на TUT.BY!

07.03.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Накануне весеннего женского праздника на главной странице TUT.BY вновь открывается специальный блок поздравлений.

Оставить здесь теплое пожелание прекрасным коллегам, подругам и родным сможет любой желающий с 7 по 9 марта включительно. Для этого достаточно перейти в праздничную ветку на форуме, кликнув на ссылку "Написать поздравление" в поздравительном блоке, авторизоваться и дать волю вдохновению. Количество поздравлений при этом не ограничено, а оставлять их можно в любое время суток.  


Начинайте дарить внимание прямо сейчас! Напоминаем, что блок работает с 7 по 9 марта.

 
 
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Накануне весеннего женского праздника на главной странице TUT.BY вновь открывается специальный блок поздравлений.

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