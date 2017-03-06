Накануне весеннего женского праздника на главной странице TUT.BY вновь открывается специальный блок поздравлений.

Оставить здесь теплое пожелание прекрасным коллегам, подругам и родным сможет любой желающий с 7 по 9 марта включительно. Для этого достаточно перейти в праздничную ветку на форуме , кликнув на ссылку "Написать поздравление" в поздравительном блоке, авторизоваться и дать волю вдохновению. Количество поздравлений при этом не ограничено, а оставлять их можно в любое время суток.





Начинайте дарить внимание прямо сейчас ! Напоминаем, что блок работает с 7 по 9 марта.