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Белорусский 20-летний хоккеист признан лучшим новичком февраля в лиге ECHL

07.03.2017 08:47 — Разное | Tut.by  
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Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский признан лучшим новичком февраля в Лиге восточного побережья (ECHL).


Hockey Writers

В феврале 20-летний Степан Фальковский набрал 15 (12+3) бомбардирских баллов в 13 матчах при показателе полезности «+7».

Фальковский набирал минимум 1 результативный балл в 10 из 13 поединков февраля. Дважды он заработал по 3 очка в матче — 1 февраля против «Норфолка» — (1+2) и 25 февраля против «Брэмптона» — (3+0), это был его первый голевой хет-трик в карьере. 8 из 12 своих февральских голов Степан провел, реализовав большинство.

С 20 шайбами Фальковский является лучшим снайпером ECHL среди защитников. По информации официального сайта лиги, Фальковский стал первым защитником с сезона-2011/12, которому удалось достичь отметки в 20 голов.

Воспитанник минской «Юности» также выиграл конкурс на самый мощный бросок (Hardest Shot) на соревнованиях All-Star Classic CCM / ECHL 2017 года, скорость полета шайбы после его выстрела была зафиксирована на отметке 99 миль в час.

Степан Фальковский был выбран «Калгари Флеймз» в седьмом раунде (под 186-м общим номером) на драфте НХЛ 2016 года. Прошлый сезон он провел в «Оттаве» из юниорской хоккейной лиги Онтарио, где он набрал 32 очка (9+23) в 58 играх. Он также выступал за Беларусь на чемпионате мира среди юниоров в 2016 году.

В нынешнем чемпионате ECHL Фальковский в 48 матчах заработал уже 31 (20+11) балл при показателе полезности «+1"и 22 минутах штрафа.

За «Адирондак» выступает еще один белорусский защитник Роман Дюков, на счету которого 11 (1+10) баллов в 42 поединках при 25 минутах штрафа и показателе полезности «+11».

ECHL — третья по силе лига в Северной Америке, уступая лишь NHL и AHL.

 
 
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Белорусский защитник "Адирондака" Степан Фальковский признан лучшим новичком февраля в Лиге восточного побережья (ECHL).

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