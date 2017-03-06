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Готовим сами: домашний пирог с брусничным вареньем

07.03.2017 09:20 — Разное | Tut.by  
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Когда пора свежих фруктов и ягод еще не наступила, самое время использовать в выпечке домашние заготовки — любимое брусничное, смородиновое, сливовое или яблочное варенье. Накануне выходного, который так удачно выпадает на середину недели, предлагаем приготовить эффектный песочный пирог с решеткой, а начинку выбрать на свой вкус — главное, чтобы варенье было достаточно густым и нравилось вам и вашей семье.


Нам понадобится:

  1. разъемная форма диаметром 21−24 см
  2. 2 стакана муки
  3. 200 г масла
  4. 2 яйца
  5. 1 желток (для смазывания решетки)
  6. 1 ч.л. соды (погасить яблочным уксусом)
  7. 1 ч.л. сахара
  8. 1/3 ч.л. соли
  9. 1 ч.л. холодной кипяченой воды
  10. 400 г брусничного варенья комнатной температуры
  11. грецкие орехи, мак (для посыпки, по желанию)


Перед началом приготовления рекомендуется охладить все приборы и емкости.

  1. Яйца взбить с солью и сахаром.
  2. Муку соединить с гашеной содой, перемешать.
  3. Масло порезать небольшими кусочками в муку и все вместе порубить до мелкой крошки.
  4. Добавить яйца, еще раз быстро все перемешать ножом, в конце руками сформировать шар, обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник на полчаса или больше.
  5. Достать тесто, разделить на две неравные части, из большей сформировать дно с бортиком. Оставшуюся часть раскатываем диаметром дна формы и нарезаем на полоски шириной 1−1,5 см.
  6. Выложить варенье, посыпать рублеными грецкими орехами. Затем украсить пирог решеткой из нарезанных полос.
  7. В желток добавить 1 ч.л. холодной кипяченой воды, растереть до однородности. Смазать желтком решетку и посыпать маком.
  8. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке в течение 50 минут до готовности.


Приятного аппетита!

 
 
Ссылка на источник 21
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Накануне выходного, который так удачно выпадает на середину недели, предлагаем приготовить эффектный песочный пирог с решеткой, а начинку выбрать на свой вкус.

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