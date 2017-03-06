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Готовим сами: домашний пирог с брусничным вареньем
Когда пора свежих фруктов и ягод еще не наступила, самое время использовать в выпечке домашние заготовки — любимое брусничное, смородиновое, сливовое или яблочное варенье. Накануне выходного, который так удачно выпадает на середину недели, предлагаем приготовить эффектный песочный пирог с решеткой, а начинку выбрать на свой вкус — главное, чтобы варенье было достаточно густым и нравилось вам и вашей семье.
Нам понадобится:
Перед началом приготовления рекомендуется охладить все приборы и емкости.
Приятного аппетита!
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Накануне выходного, который так удачно выпадает на середину недели, предлагаем приготовить эффектный песочный пирог с решеткой, а начинку выбрать на свой вкус.
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