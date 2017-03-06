Когда пора свежих фруктов и ягод еще не наступила, самое время использовать в выпечке домашние заготовки — любимое брусничное, смородиновое, сливовое или яблочное варенье. Накануне выходного, который так удачно выпадает на середину недели, предлагаем приготовить эффектный песочный пирог с решеткой, а начинку выбрать на свой вкус — главное, чтобы варенье было достаточно густым и нравилось вам и вашей семье.





Нам понадобится:

разъемная форма диаметром 21−24 см 2 стакана муки 200 г масла 2 яйца 1 желток (для смазывания решетки) 1 ч.л. соды (погасить яблочным уксусом) 1 ч.л. сахара 1/3 ч.л. соли 1 ч.л. холодной кипяченой воды 400 г брусничного варенья комнатной температуры грецкие орехи, мак (для посыпки, по желанию)





Перед началом приготовления рекомендуется охладить все приборы и емкости.

Яйца взбить с солью и сахаром. Муку соединить с гашеной содой, перемешать. Масло порезать небольшими кусочками в муку и все вместе порубить до мелкой крошки. Добавить яйца, еще раз быстро все перемешать ножом, в конце руками сформировать шар, обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник на полчаса или больше. Достать тесто, разделить на две неравные части, из большей сформировать дно с бортиком. Оставшуюся часть раскатываем диаметром дна формы и нарезаем на полоски шириной 1−1,5 см. Выложить варенье, посыпать рублеными грецкими орехами. Затем украсить пирог решеткой из нарезанных полос. В желток добавить 1 ч.л. холодной кипяченой воды, растереть до однородности. Смазать желтком решетку и посыпать маком. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке в течение 50 минут до готовности.





Приятного аппетита!