МИНСК, 7 мар — Sputnik. Дожди по северу с мокрым снегом пройдут во вторник по большей части территории Беларуси, сообщили в Гидрометцентре.

С утра в северных районах возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Максимальная температура воздуха в разных регионах страны составит от +2°С до +8°С, по югу до +9..+11°С.

В Минске во вторник прогнозируют дождь, воздух прогреется до +5..+7°С.

В праздничный день 8 марта на погоду будет влиять теплый фронт, который смещается с Карпат. Ночью в крайних северо-восточных и юго-западных районах республики, днем преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Также ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью —2..+5°С, максимальная днем +4..+11°С, по юго-востоку до +14°С.

В четверг местами также ожидаются кратковременные дожди. В северо-западных районах республики даже возможен мокрый снег. Температура воздуха составит от 0..+6°С ночью до +6..+12°С днем.