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Нюансы меняют всё: готовимся к 8 Марта вместе с визажистом и парикмахером
Мы, LADY, думаем, что каждый день должен быть праздником женщин. Но 8 Марта, безусловно, отличный повод порадоваться весне и своей красоте — в частности, поэкспериментировать с макияжем и укладкой.
Сегодня мы вместе со специалистами в своем деле продолжим изучать премудрости создания правильного образа. Мы покажем, как с помощью небольшого количества средств можно значительно преобразить свою внешность. А кроме того, расскажем об ошибках, которые точно не делают нас красивее.
Свет для фотографий в материале был выставлен в самом начале работы и не менялся впоследствии, все изменения привнесены только с помощью макияжа и прически. Cъёмка материала осуществлена при поддержке
Наша первая героиня:
Александра, 28 лет
— Наша героиня очень красивая. Макияж и прическа позволят нам это подчеркнуть, — комментирует Алеся Волкова. — Давайте посмотрим, что именно нужно делать в этом случае:
Перманент — это то, что вряд ли вам когда-нибудь посоветует визажист. Какие угодно брови лучше, чем перманент. Дело в том, что оттенок цвета в 99% случае неправильный, а он остается с вами на долгие годы. Второй момент: перманент может смотреться красиво, когда брови свои есть и «забиваются» только лишь пробелы. Т.е. часть, покрытая перманентом, теряется среди волосковой части брови. Если же перманент делается по голой коже, то получается однозначно неестественный результат.
Все делают перманент с целью «вставать с утра красивой — с уже готовыми бровями». Однако перманентные брови выглядят некрасиво, ненатурально. Это значит, что ваше лицо полностью без мейкапа, но брови уже с ним. Вопрос, лучше ли это, чем быть с так называемыми «плохими бровями»? Перманент — так же неестественно, как встать с утра с накрашенными яркой помадой губами и макияжем глаз, кожи и лица. Перманент всего сделать невозможно, поэтому утрировать черты своего лица по отдельности — это не выход.
Таким образом:
— После накрутки голову опускаем резко вниз, а затем поднимаем вверх. Пряди аккуратно разбираем и фиксируем лаком легкой фиксации. Перекидываем пряди спереди на кривой пробор, это позволяет сделать форму лица более вытянутой.
Промежуточный этап макияжа:
Брови теперь более серого и светлого оттенка, если сравнивать с исходным цветом. Для того чтобы этого добиться, мне как визажисту пришлось сначала плотно тонировать брови с помощью тональной основы и консилера, а уже затем сделать их другого цвета. Поскольку волоски отсутствуют, невозможно придать бровям хоть какую-то текстуру, близкую к натуральной. Поэтому все, что я могла сделать, — это изменить цвет перманента.
Вот как это выглядит в сравнении:
Итоговый результат:
Что было сделано еще? Выровнен цвет лица и добавлен персиковый цвет губ:
Кроме того, я обозначила складку века бежевым цветом — очень близким к цвету волос нашей героини. На щеках и губах — один продукт. Тинт персикового цвета. Это краситель, позволяющий добиться очень естественного макияжа с помощью ярких, свежих цветов. Я выбрала именно оранжеватый тон, т.к. он идеально подходит для цветотипа нашей героини — светлая весна. Для того чтобы лицо было объемным, проработала с помощью сухого хайлайтера выступающие точки лица.
Вторая наша героиня Алена, 37 лет:
Нужно отметить, что Алена прекрасно выглядит. Отсутствие возрастных изменений в таком возрасте поразило всю нашу команду!
Что именно будем делать и над чем работать?
Первое, что я сделала, — выровняла тон лица, прорисовала ресничный контур и скорректировала, оформила брови.
У нашей героини очень красивая ровная кожа, поэтому влияние тона не так очевидно. А вот форма бровей сделала все лицо более чистым и аккуратным.
В сравнении:
Однако решающее влияние в данном случае оказывает именно цвет! Я выбрала холодный розоватый оттенок тинта для щек и губ, т.к. наша героиня холодного контрастного цветотипа.
Мне нравится второй случай тем, что можно показать, как макияж меняет лицо, если работать именно с нюансами. Мы совсем понемногу вносили изменения. Нет шокирующего результата до и после. Однако Алена выглядит лучше, красивее и при этом остается естественной.
Над материалом работали:
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Мы показали, как изменить свой повседневный макияж и обычную прическу, чтобы преобразиться кардинальным образом!
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