Мы, LADY, думаем, что каждый день должен быть праздником женщин. Но 8 Марта, безусловно, отличный повод порадоваться весне и своей красоте — в частности, поэкспериментировать с макияжем и укладкой.

Сегодня мы вместе со специалистами в своем деле продолжим изучать премудрости создания правильного образа. Мы покажем, как с помощью небольшого количества средств можно значительно преобразить свою внешность. А кроме того, расскажем об ошибках, которые точно не делают нас красивее.

Свет для фотографий в материале был выставлен в самом начале работы и не менялся впоследствии, все изменения привнесены только с помощью макияжа и прически. Cъёмка материала осуществлена при поддержке имиджевого фотоагентства Lime .

Внимание: мы ищем героинь для новых выпусков! Условия участия: сделайте яркий макияж и фото при хорошем дневном свете

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вышлите фотографии на alesya.volkova@gmail.com И мы выберем участниц для дальнейших выпусков!

Наша первая героиня:

Александра, 28 лет





— Наша героиня очень красивая. Макияж и прическа позволят нам это подчеркнуть, — комментирует Алеся Волкова. — Давайте посмотрим, что именно нужно делать в этом случае:





кожа на лице девушки на тон темнее (+краснее) цвета шеи. В этом случае нужно очень внимательно выбирать тональную основу. Во-первых, она должна быть желтой, чтобы перекрыть красноту. А во-вторых, светлой, в точности совпадающей с цветом шеи.





Второе, на что невольно обращаешь внимание, — это брови. На них хотелось бы остановиться подробнее. У нашей героини сделан перманент бровей, который совершенно не подходит ей по цвету. При натуральном светло-русом цвете волос с золотистым отблеском брови почему-то рыжего цвета!

Перманент — это то, что вряд ли вам когда-нибудь посоветует визажист. Какие угодно брови лучше, чем перманент. Дело в том, что оттенок цвета в 99% случае неправильный, а он остается с вами на долгие годы. Второй момент: перманент может смотреться красиво, когда брови свои есть и «забиваются» только лишь пробелы. Т.е. часть, покрытая перманентом, теряется среди волосковой части брови. Если же перманент делается по голой коже, то получается однозначно неестественный результат.

Все делают перманент с целью «вставать с утра красивой — с уже готовыми бровями». Однако перманентные брови выглядят некрасиво, ненатурально. Это значит, что ваше лицо полностью без мейкапа, но брови уже с ним. Вопрос, лучше ли это, чем быть с так называемыми «плохими бровями»? Перманент — так же неестественно, как встать с утра с накрашенными яркой помадой губами и макияжем глаз, кожи и лица. Перманент всего сделать невозможно, поэтому утрировать черты своего лица по отдельности — это не выход.

Таким образом:

в макияже мы будем избавляться от того, что излишне ярко (брови), добавлять яркости туда, где это необходимо (глаза и особенно губы)

в прическе для нашей героини мы предложим подчеркнуть то, что есть: потрясающая длина и густота волос. А их неровную текстуру мы утрируем крупными локонами.









— После накрутки голову опускаем резко вниз, а затем поднимаем вверх. Пряди аккуратно разбираем и фиксируем лаком легкой фиксации. Перекидываем пряди спереди на кривой пробор, это позволяет сделать форму лица более вытянутой.





Промежуточный этап макияжа:





Брови теперь более серого и светлого оттенка, если сравнивать с исходным цветом. Для того чтобы этого добиться, мне как визажисту пришлось сначала плотно тонировать брови с помощью тональной основы и консилера, а уже затем сделать их другого цвета. Поскольку волоски отсутствуют, невозможно придать бровям хоть какую-то текстуру, близкую к натуральной. Поэтому все, что я могла сделать, — это изменить цвет перманента.

Вот как это выглядит в сравнении:





Итоговый результат:





Что было сделано еще? Выровнен цвет лица и добавлен персиковый цвет губ:





Кроме того, я обозначила складку века бежевым цветом — очень близким к цвету волос нашей героини. На щеках и губах — один продукт. Тинт персикового цвета. Это краситель, позволяющий добиться очень естественного макияжа с помощью ярких, свежих цветов. Я выбрала именно оранжеватый тон, т.к. он идеально подходит для цветотипа нашей героини — светлая весна. Для того чтобы лицо было объемным, проработала с помощью сухого хайлайтера выступающие точки лица.





Вторая наша героиня Алена, 37 лет:





Нужно отметить, что Алена прекрасно выглядит. Отсутствие возрастных изменений в таком возрасте поразило всю нашу команду!

Что именно будем делать и над чем работать?

Цвет кожи так же отличается от цвета шеи, однако незначительно. Тем не менее при подборе тонального крема следует это учесть.





Брови у нашей героини в нетронутом состоянии. Это просто замечательно! Т.к. можно легко сделать идеальную, аккуратную форму.

Необходимо перераспределить яркость разных участков лица. В частности, убрать красноту с центра лица, добавить яркости губам и щекам (в правильном месте).

С волосами мы поступим так же, как и в первом случае: подчеркнем то хорошее, что есть. Прямые волосы сделаем еще более… прямыми:) Это позволит подчеркнуть очень красивый натуральный цвет волоса и его блестящую гладкую текстуру.





Первое, что я сделала, — выровняла тон лица, прорисовала ресничный контур и скорректировала, оформила брови.





У нашей героини очень красивая ровная кожа, поэтому влияние тона не так очевидно. А вот форма бровей сделала все лицо более чистым и аккуратным.





В сравнении:





Однако решающее влияние в данном случае оказывает именно цвет! Я выбрала холодный розоватый оттенок тинта для щек и губ, т.к. наша героиня холодного контрастного цветотипа.





Мне нравится второй случай тем, что можно показать, как макияж меняет лицо, если работать именно с нюансами. Мы совсем понемногу вносили изменения. Нет шокирующего результата до и после. Однако Алена выглядит лучше, красивее и при этом остается естественной.





Над материалом работали:

Визажист Алеся Волкова

Парикмахер Анна Порткова

Фотограф Татьяна Шумская

Благодарим за предоставление площадки для проведения съёмки имиджевое фотоагентство Lime

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