В Минске из-за ливней произошло несколько ДТП. Движение на центральных магистралях столицы затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в столице сейчас оценивают уровень пробок в 6 баллов.





Движение сильно затруднено в районе площади Победы, на проспекте Независимости, на проспекте Дзержинского, улице Железнодорожной. Также на выезде из города в сторону Дзержинска.

Движение по внутреннему и внешнему кольцу от Колядич до Дворицкой слободы сильно затруднего — на этих участках произошло несколько ДТП.