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Из-за дождей Минск застрял в шестибалльных пробках
В Минске из-за ливней произошло несколько ДТП. Движение на центральных магистралях столицы затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в столице сейчас оценивают уровень пробок в 6 баллов.
Движение сильно затруднено в районе площади Победы, на проспекте Независимости, на проспекте Дзержинского, улице Железнодорожной. Также на выезде из города в сторону Дзержинска.
Движение по внутреннему и внешнему кольцу от Колядич до Дворицкой слободы сильно затруднего — на этих участках произошло несколько ДТП.
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По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в столице сейчас оценивают уровень пробок в 6 баллов.
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