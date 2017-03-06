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Из-за дождей Минск застрял в шестибалльных пробках

07.03.2017 09:43 — Разное | Tut.by  
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В Минске из-за ливней произошло несколько ДТП. Движение на центральных магистралях столицы затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в столице сейчас оценивают уровень пробок в 6 баллов.


Движение сильно затруднено в районе площади Победы, на проспекте Независимости, на проспекте Дзержинского, улице Железнодорожной. Также на выезде из города в сторону Дзержинска.

Движение по внутреннему и внешнему кольцу от Колядич до Дворицкой слободы сильно затруднего — на этих участках произошло несколько ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в столице сейчас оценивают уровень пробок в 6 баллов.

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