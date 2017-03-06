



Суд не поддержал государственного обвинителя, который просил назначить расстрел двум обвиняемым по делу о заказном убийстве.

В Мингорсуде сегодня вынесен приговор по громкому делу о двойном заказном убийстве, сообщает БЕЛТА.

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Прокурор просила приговорить исполнителей - двух минчан - к смертной казни, на их совести, как выяснилось, три убийства. Заказчица, полагала гособвинитель, заслужила 15 лет колонии.

Решение же судьи таково: убийцы - Вячеслав Сухарко и Александр Жильников - приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима, Алина Шульганова - к 12 годам колонии общего. Их имущество будет конфисковано. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.