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Несмотря на то, что покупка страхового полиса через сеть Интернет привлекательна с точки зрения удобства, простоты и скорости оформления, белорусы пока не желают использовать такой канал продаж.

С июля 2016 года приобрести белорусам страховой полис-онлайн предложила компания «Промтрансинвест». На сегодня в компании возможно оформить страховку онлайн по следующим видам страхования: для выезжающих за границу, страхование от несчастных случаев, страхование домашнего имущества и страхование строений. В ближайшее время предполагается расширить продуктовую линейку по еще нескольким позициям.

Нужно отметить, что, несмотря на явные преимущества приобретения «виртуальной» страховки: легкость и быстроту оформления, более низкую стоимость полиса, чем если бы он был куплен в оффлайне (благодаря сокращению затрат компании есть возможность снизить цену услуги), услуга не пользуется спросом у белорусов.

«Мы столкнулись с некоторыми опасениями со стороны потенциальных страхователей, – отметил генеральный директор компании Валерий Ермошко. – Можно сказать так, в Беларуси пока не желают использовать данный канал продаж.

В связи с этим он также отметил, что в краткосрочной перспективе в компании не рассчитывают и на окупаемость от вложенных инвестиций.

«Рассматривая онлайн-страхование как коммерческий проект, мы, тем не менее, не ждем быстрой отдачи. Те затраты, которые понесла компания по программному обеспечению, в лучшем случае окупятся через несколько лет, – добавил Ермошко. – Поэтому сегодня интернет продажи страховщиков в Беларуси следует рассматривать в первую очередь как составную часть имиджевой рекламы для повышения уровня лояльности своих клиентов».

При этом, по его словам, в компании надеются, что данная услуга поможет привлечь новых и в целом увеличить количество страхователей, но не за счет «переманивания» клиентов конкурентов, а прежде всего на основе увеличения емкости данного рынка и формирования дополнительного спроса на страховые услуги.

В свою очередь гендиректор белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова обратила внимание на тот факт, что в Европе уже лет 10 работают в направлении оформления страховых полисов онлайн, и в среднем данной функцией там пользуются уже более 40% населения.

«В Беларуси же в целом небольшой процент тех граждан, которые пользуются финансовыми инструментами через интернет, – сказала она. – И хотя у нас имеется масса возможностей в данной сфере с точки зрения банковских продуктов, однако многие до сих пор предпочитают прийти в банк, а не воспользоваться интернетом».

При этом она отметила, что люди, готовые к приобретению страхового продукта онлайн, сегодня в стране есть, и они готовы пользоваться подобными услугами. В первую очередь, считает гендиректор ассоциации страховщиков, это люди возрастной категории до 30 лет, которые уже не понаслышке знакомы с приобретением товаров через интернет-магазины. А вот в регионах, особенно в сельской местности, освоение новой услуги будет идти куда медленнее, полагает она.

Говоря о перспективах, Ирина Мерзлякова отметила, что основная задача на будущее – внедрение онлайн-полиса в обязательно страхование «автогражданки». Кроме этого, считает эксперт, после того, как будут апробированы добровольные виды страхования, следует двигаться к дальнейшему расширению продуктового ассортимента.