﻿ Naviband представили финальную версию песни для "Евровидения". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Naviband представили финальную версию песни для "Евровидения"

07.03.2017 09:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Финальная версия песни группы Naviband для "Евровидения-2017" под названием "Гiсторыя майго жыцця" представлена во вторник, сообщил Sputnik пиар-менеджер коллектива Сергей Андрианов.

Naviband представили финальную версию песни для "Евровидения"
© Фото: Naviband
Naviband провели к "Евровидению" фотосессию с Библией Скорины

Группа Naviband представит Беларусь на конкурсе песни "Евровидении-2017", который пройдет в мае в Киеве.

Во вторник музыканты представили публике финальную версию своей конкурсной песни "Гiсторыя майго жыцця". По словам представителя группы, новая версия песни "уплотнена", а для "настоящего фольклорного звучания музыканты использовали живые инструменты".

"В мультитреке в отличие от версии национального финала появились скрипка и дуда. Цифровой релиз сингла на iTunes и аналогичных носителях состоится 7 марта", — добавил Андрианов.

Новую аранжировку для Naviband утверждал композитор и лидер группы "Палац" Олег Хоменко.

"Для меня символично, что через 10 лет после участия группы "Палац" в полуфинале отборочного тура "Еврофест" с песней на белорусском языке, на конкурсе все-таки прозвучит наш язык, да еще и в исполнении таких талантливых ребят из Naviband", — сказал Хоменко.

Представили Naviband и фирменное лого белорусской делегации на "Евровидении" — в нем объединили фирменный стиль группы и белорусский орнамент. Придумали для участия белорусов в "Евровидении" и хештег — для него используют мотив из песни Heyheyhayayayayo.

Группа Naviband выступит во втором полуфинале "Евровидения-2017" в Киеве 11 мая.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для "настоящего" фольклорного звучания песни "Гiсторыя майго жыцця" музыканты использовали живые инструменты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Исполнители заказного убийства не получили смертного приговора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика