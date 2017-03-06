Финальная версия песни группы Naviband для "Евровидения-2017" под названием "Гiсторыя майго жыцця" представлена во вторник, сообщил Sputnik пиар-менеджер коллектива Сергей Андрианов.

Группа Naviband представит Беларусь на конкурсе песни "Евровидении-2017", который пройдет в мае в Киеве.

Во вторник музыканты представили публике финальную версию своей конкурсной песни "Гiсторыя майго жыцця". По словам представителя группы, новая версия песни "уплотнена", а для "настоящего фольклорного звучания музыканты использовали живые инструменты".

"В мультитреке в отличие от версии национального финала появились скрипка и дуда. Цифровой релиз сингла на iTunes и аналогичных носителях состоится 7 марта", — добавил Андрианов.

Новую аранжировку для Naviband утверждал композитор и лидер группы "Палац" Олег Хоменко.

"Для меня символично, что через 10 лет после участия группы "Палац" в полуфинале отборочного тура "Еврофест" с песней на белорусском языке, на конкурсе все-таки прозвучит наш язык, да еще и в исполнении таких талантливых ребят из Naviband", — сказал Хоменко.

Представили Naviband и фирменное лого белорусской делегации на "Евровидении" — в нем объединили фирменный стиль группы и белорусский орнамент. Придумали для участия белорусов в "Евровидении" и хештег — для него используют мотив из песни Heyheyhayayayayo.

Группа Naviband выступит во втором полуфинале "Евровидения-2017" в Киеве 11 мая.