﻿ На МКАД грузовик с Cola Cola врезался в трактор: на дорогу выпало около 400 бутылок напитка. 21.by
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На МКАД грузовик с Cola Cola врезался в трактор: на дорогу выпало около 400 бутылок напитка

07.03.2017 10:14 — Разное | Tut.by  
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Утром 7 марта движение по внутреннему кольцу МКАД в районе развязки с улицей Космонавтов было серьезно затруднено из-за аварии. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


— Водитель грузовика с Coca Cola ехал по внутреннему кольцу в первой полосе со скоростью около 80 км/ч. На 22 километре МКАД он поздно заметил трактор, который ехал также в первой полосе, попытался предотвратить ДТП, вывернув руль влево, но это ему не удалось, — сказали в ГАИ.

Грузовик ударился в ковш трактора, после чего врезался в разделительное ограждение. Трактор после столкновения выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Из грузовика на дорогу выпало около 400 бутылок напитка.













В результате ДТП серьезных травм никто не получил. Движение в районе аварии было серьезно затруднено, его вручную регулировали сотрудники ГАИ.

 
 
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