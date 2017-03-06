Утром 7 марта движение по внутреннему кольцу МКАД в районе развязки с улицей Космонавтов было серьезно затруднено из-за аварии. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.





— Водитель грузовика с Coca Cola ехал по внутреннему кольцу в первой полосе со скоростью около 80 км/ч. На 22 километре МКАД он поздно заметил трактор, который ехал также в первой полосе, попытался предотвратить ДТП, вывернув руль влево, но это ему не удалось, — сказали в ГАИ.

Грузовик ударился в ковш трактора, после чего врезался в разделительное ограждение. Трактор после столкновения выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Из грузовика на дорогу выпало около 400 бутылок напитка.



























В результате ДТП серьезных травм никто не получил. Движение в районе аварии было серьезно затруднено, его вручную регулировали сотрудники ГАИ.