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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 марта впервые за два года превысили 5 млрд долларов.

По данным Нацбанка, они составляют 5,022 млрд долларов (в эквиваленте).

За февраль золотовалютные резервы выросли на 37,3 млн долларов (на 0,7%) после роста в январе 2017 года на 57,8 млн (на 1,2%). С начала 2017 года прирост резервов составил 95,1 млн долларов (1,9%).

Пополнить запасы валюты удалось за счет продажи Нацбанком и Минфином облигаций, покупка Национальным банком иностранной валюты на бирже, увеличение стоимости золота на международном рынке, а также поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

«Сдерживающее влияние» на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

За 2016 год ЗВР выросли на 18%, или на 751 млн долларов при прогнозе в 300 млн. Рост запасов продолжался 11 месяцев вплоть до декабря.

Власти Беларуси планируют в 2017 году увеличить ЗВР не менее чем на 500 млн долларов, до 5,4 млрд долларов в эквиваленте.