﻿ Беларусь активно наращивает запасы валюты и золота. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь активно наращивает запасы валюты и золота

07.03.2017 10:21 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь активно наращивает запасы валюты и золотавалюты и золота">

фото: rt.com

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 марта впервые за два года превысили 5 млрд долларов.

По данным Нацбанка, они составляют 5,022 млрд долларов (в эквиваленте).

За февраль золотовалютные резервы выросли на 37,3 млн долларов (на 0,7%) после роста в январе 2017 года на 57,8 млн (на 1,2%). С начала 2017 года прирост резервов составил 95,1 млн долларов (1,9%).

Пополнить запасы валюты удалось за счет продажи Нацбанком и Минфином облигаций, покупка Национальным банком иностранной валюты на бирже, увеличение стоимости золота на международном рынке, а также поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

«Сдерживающее влияние» на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

За 2016 год ЗВР выросли на 18%, или на 751 млн долларов при прогнозе в 300 млн. Рост запасов продолжался 11 месяцев вплоть до декабря.

Власти Беларуси планируют в 2017 году увеличить ЗВР не менее чем на 500 млн долларов, до 5,4 млрд долларов в эквиваленте.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золотовалютные резервы Беларуси на 1 марта впервые за два года превысили 5 млрд долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску трамвай сутыкнуўся з легкавым аўтамабілем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика