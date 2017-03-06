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Хирурги вытащили из черепахи пять килограммов монет

07.03.2017 10:23 — Разное | Tut.by  
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Черепаха по кличке Банк из Таиланда проглотила 915 монеток, брошенных в фонтан. Хирургам пришлось провести необычную операцию. Об этом сообщает Associated Press.


Фото: matichon.co.th

В Таиланде есть традиция бросать монетки в водоемы с черепахами. Местные жители считают, что это приносит удачу и долголетие. Правда, для 25-летней самки морской черепахи из города Шри-Рача это обернулось угрозой жизни.

Банк завела привычку глотать монетки, и в ее желудке сформировался металлический шар весом в 5 килограммов. Тяжесть повредила ее брюшную оболочку и вызвала опасную для жизни инфекцию.

Когда история попала в тайские СМИ, местные жители собрали деньги на операцию черепахе — более 15 тысяч бат (около 420 долларов). Помочь Банк согласились ветеринары из местного Университета Чулалонгкорн.


Фото: Nantarika Chansue / facebook.com

Фото: matichon.co.th

Фото: matichon.co.th

Фото: matichon.co.th

Пять хирургов оперировали рептилию на протяжении четырех часов, пока та находилась под общим наркозом. Специалисты сделали надрез длиной всего в 10 см, поэтому им приходилось доставать по несколько монет за раз.

Внутри Банк ветеринары обнаружили 915 монеток весом более пяти килограммов, некоторые заржавели или частично растворились. Вдобавок оказалось, что черепаха проглотила два рыболовных крючка.

Результат операции ветеринары назвали удовлетворительным, сейчас Банк восстанавливается после хирургического вмешательства.

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Пять хирургов оперировали рептилию на протяжении четырех часов, пока та находилась под общим наркозом.

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