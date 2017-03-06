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Пресс-конференция "Зеленая энергетика Беларуси: опыт и перспективы"

07.03.2017 10:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Беларуси в последнее время в области энергетики население, журналисты и эксперты активно обсуждают новости о строительстве БелАЭС. Однако в мире внимание специалистов больше привлекают возможности использования возобновляемой, экологически чистой, так называемой "зеленой энергетики", технологий энергосбережения.

Какие есть возможности в Беларуси для использования современных технологий производства энергии, ветро-, гидро-, солнечных установок, а также о работе в области реализации Парижского соглашения об улучшении климата через снижение вредных выбросов в атмосферу расскажет:

  • исполнительный директор ассоциации "Возобновляемая энергетика", доктор философии МАИТ в области информационных технологий Владимир НИСТЮК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 9 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 9 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами, посвященная развитию "зеленой энергетики" в Республике...

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