В Беларуси в последнее время в области энергетики население, журналисты и эксперты активно обсуждают новости о строительстве БелАЭС. Однако в мире внимание специалистов больше привлекают возможности использования возобновляемой, экологически чистой, так называемой "зеленой энергетики", технологий энергосбережения.

Какие есть возможности в Беларуси для использования современных технологий производства энергии, ветро-, гидро-, солнечных установок, а также о работе в области реализации Парижского соглашения об улучшении климата через снижение вредных выбросов в атмосферу расскажет:

исполнительный директор ассоциации "Возобновляемая энергетика", доктор философии МАИТ в области информационных технологий Владимир НИСТЮК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 9 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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