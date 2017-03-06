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Россия выделила 28 миллионов долларов на борьбу с допингом

07.03.2017 10:49 — Разное | Ежедневник  
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Россия выделила 28 миллионов долларов на борьбу с допингом

фото: Эспрессо TV

Правительство утвердило субсидирование Российского антидопингового агентства РУСАДА в размере 1,67 миллиарда рублей. Из-за допингового скандала российские легкоатлеты были отстранены от всех международных соревнований, включая Олимпиаду в Рио.

Кабинет министров утвердил правила субсидирования Российского антидопингового агентства РУСАДА. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медеведев.

В документе говорится, что в 2017–2019 годах на РУСАДА из федерального бюджета планируется выделить в общей сложности 1,67 миллиарда рублей, по 556,7 миллиона рублей в год.

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчет о допинге в российском спорте, в котором говорилось, что в РФ существует система сокрытия употребления допинга. После отчета ВАДА приостановило действие аккредитации РУСАДА.

Независимая комиссия при ВАДА опубликовала еще несколько докладов, в которых, в числе прочего, говорилось о возможной поддержке допинговой программы в российском спорте на государственном уровне.

Из-за допингового скандала российские легкоатлеты были отстранены от всех международных соревнований, включая Олимпиаду в Рио. Паралимпийская сборная РФ в полном составе не была допущена до Игр. Проблемы с борьбой с допингом в российском спорте призналпрезидент РФ Владимир Путин. При этом предположения о существовании о поддержке допинга на государственном уровне он категорически отверг.

 
 
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Правительство утвердило субсидирование Российского антидопингового агентства РУСАДА в размере 1,67 миллиарда рублей. Из-за допингового скандала российские...

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