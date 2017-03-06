

Скриншот с видео "Беларусь-1"

На День независимости в 2014 году в Минске готовился теракт. Парня с тротилом в рюкзаке задержали милиционеры в Бобруйске. Эту сенсационную информацию сообщил телеканал "Беларусь 1" в "журналистском расследовании".

6 марта в эфире «Беларусь-1» появился «Специальный репортаж» озаглавленный "Звонок другу". Программа появилась срочно, в программе передач ее не было, пишет " Еврорадио ".

Если коротко, то этот фильм о недавних несанкционированных уличных акциях против декрета о тунеядцах, что их организовали Николай Статкевич и деятели из "Европейской Беларуси", которые хотят использовать людей в своих целях. Что символ протестов "кулак" — это "знак беды", который ранее отметился в ходе цветных революций в разных странах мира. Были использованы частные телефонные разговоры Статкевича. Пугали телезрителей анархистами и "Правым сектором".

"Анархисты усвоили навыки работы с взрывчатыми веществами и самодельными взрывными устройствами, — говорится в фильме. — 3 июля 2014 года в Бобруйске был задержан активист анархистского движения Романов. Он направлялся в Минск на празднование Дня независимости. В рюкзаке у Романова нашли 150 граммов тротила. Не трудно представить, что произошло бы в толпе, если бы взрывчатое вещество было использовано по своему прямому назначению".

Ранее об этом никакой информации не было. Демонстрировался документ, из которого следует, что Сергей Романов 1994 года рождения, уроженец России, гражданин Беларуси, жил и работал в Гомеле. Ранее был осужден. Как он был наказан за происшествие 2014 года, неизвестно.