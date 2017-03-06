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"Машина на дороге садится на "брюхо". В Заславле появился новый район, а на дороги денег не хватило

07.03.2017 10:59 — Разное | Tut.by  
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«Мы тонем в грязи, а власти говорят — нет денег!» — эмоционально сообщила по телефону Алина из Заславля. Девушка рассказала, что в городе построили район коттеджной застройки, а вот дороги там проложить «забыли» и попросила AUTO.TUT.BY рассказать всей республике про их проблему — «может, хоть огласка заставит дорожников сделать у нас дорогу».


Раньше Хмелевка была деревней, но город разросся, и эта территория около пяти лет назад вошла в черту Заславля. Люди активно начали строить здесь частные дома — так появился коттеджный поселок Хмелевка. Большинство новоселов — молодые семьи с детьми, есть среди них и многодетные. В поселке всего три улицы — Молодеченская, Анусинская и Хмелевка. Дома тут новые, а дороги как были деревенскими грунтовками, так ими и остались, даже еще хуже стали: разбили колеса строительных машин.


— Мы сами в свой дом на улице Анусинской переехали в ноябре прошлого года, — рассказала Алина. — Когда был мороз — ходить и ездить можно было. Но вот в период оттепелей и сейчас у нас вместо дороги вязкая каша, по которой ни пройти, ни проехать нельзя. Застревают даже внедорожники.


Городской транспорт в новый район не ходит, поэтому жителям приходится добираться до «цивилизации» на машине или пешком.

— Вы представляете, как маме с ребенком идти пешком по этой грязи? А как сюда при необходимости заедет скорая помощь, пожарная машина, другие оперативные службы? — задается в который раз вопросом Алина и не находит ответа.


Непонятная и даже абсурдная ситуация сложилась возле домов № 67 и 69 по улице Анусинской: дороги к этим домам нет вообще никакой, сплошной бурьян.

— Это власти заставили людей построить заборы выходом именно в эту сторону. Они подчинились и построили, надеясь, что дорогу к ним проведут. И так ничего и не дождались. Они даже свою машину подогнать к дому не могут!


О дорожной проблеме жителей нового района Заславля власти знают — люди написали им уже не одно письмо.

— Писали в разные инстанции: исполкомы Заславля и Минского района, ЖКХ Минского района. Кто-то из соседей обращался лично от себя, были и коллективные обращения. Но нам отвечают, что денег нет, поэтому дорогу нам не сделают. Говорят: будем грейдером проходить у вас. Так он же не спасает ситуацию! Эта работа до первого дождя. А пусть посчитают, сколько же денег уходит на работу грейдера, так может, лучше новую дорогу сделать и закрыть вопрос?

Несколько раз в Хмелевку приезжал депутат Александр Мякинник: на собрания людей звал, обещал помочь, но все как было — так и остается.


— В пятницу нашу дорогу решили «улучшить»: приехали дорожники и высыпали на улицы несколько машин песка. Распределили его по дороге и уехали. После этого на дороге стало еще хуже — колеса вязнут и машина садится на днище.






— Транспортный налог мы все исправно платим. Президент как-то говорил, что надо местные дороги делать. Но когда же это будет? Зато все твердят, что Заславль будет городом-спутником Минска. Может, ждать этого несколько лет и тогда заживем?

 
Теги: Минск
 
 
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В Заславле появился район коттеджной застройки, а вот дороги там проложить "забыли" - вытягивать машины приходится трактором.

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