Белстат ежегодно проводит выборочный опрос среди домашних хозяйств (одиноких граждан и семей) на предмет «удовлетворенности жилищными условиями». Статистика этого года оптимистична так же, как и прошлогодняя: довольных своим жильем гораздо больше, чем недовольных.

Но некоторые цифры, которые Белстат озвучил для БЕЛТА можно сравнить.

2016 2017 Удовлетворены своим жильем (в целом, по стране) 72,5% 73,4% Совершенно не удовлетворенны жильем 6,2% 4,7% В Минске совершенно довольных своим жильем 36,6% 39,2% В сельских населенных пунктах полностью довольны 39,9% 39,9%

Любопытно, что совсем уж неудовлетворенных жилищными условиями становится меньше. Увы, статистика не объясняет, почему. То ли у 1,5% улучшились жилищные условия, то ли снизились требования.

Кстати, в целом последние годы удовлетворенность жильем у белорусов растет.

Если смотреть по областям, то самые довольные — жители Витебской области. В прошлом году там о полной удовлетворенности заявляли 50,1% опрошенных хозяйств. В этом году — уже 56,3%.

Хуже всего с жильем в Гомельской области — в прошлом году там своими условиями были абсолютно довольны только 35,7%, в этом — 36,8% .

Пропорции в регионах в целом мало менялись. Полностью довольных в 2016-м году в Могилевской области было 45,7%, сейчас таких стало меньше — 44,1%. В Гродненской было — 44,4%, стало 45,7. В Брестской было — 38,7%, стало 40,9%. В Минской было и осталось 42,2% довольных.