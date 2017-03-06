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В Беларуси растет количество довольных своим жильем
Белстат ежегодно проводит выборочный опрос среди домашних хозяйств (одиноких граждан и семей) на предмет «удовлетворенности жилищными условиями». Статистика этого года оптимистична так же, как и прошлогодняя: довольных своим жильем гораздо больше, чем недовольных.
Но некоторые цифры, которые Белстат озвучил для
Любопытно, что совсем уж неудовлетворенных жилищными условиями становится меньше. Увы, статистика не объясняет, почему. То ли у 1,5% улучшились жилищные условия, то ли снизились требования.
Кстати, в целом последние годы удовлетворенность жильем у белорусов растет.
Если смотреть по областям, то самые довольные — жители Витебской области. В прошлом году там о полной удовлетворенности заявляли 50,1% опрошенных хозяйств. В этом году — уже 56,3%.
Хуже всего с жильем в Гомельской области — в прошлом году там своими условиями были абсолютно довольны только 35,7%, в этом — 36,8% .
Пропорции в регионах в целом мало менялись. Полностью довольных в 2016-м году в Могилевской области было 45,7%, сейчас таких стало меньше — 44,1%. В Гродненской было — 44,4%, стало 45,7. В Брестской было — 38,7%, стало 40,9%. В Минской было и осталось 42,2% довольных.
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