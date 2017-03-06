Разработанный специально для боевой экипировки «солдата будущего» «Ратник» автомат АК-74М3 попал на видео , распространенное Центром специальных назначений ФСБ России, утверждает Defence.ru.



Изображение: youtube.com

АК-74М3 еще официально не принят на вооружение, сейчас автомат проходит опытную эксплуатацию в войсках. Возможно, в Сирии российская армия обкатывает новинку в боевых условиях.

АК-74М3 отличается креплением крышки ствольной коробки, наличием планок Пикатинни на цевье и крышке ствольной коробки. На них могут крепиться лазерный целеуказатель, коллиматорный прицел и ночная насадка для прицела.

На скриншоте также виден прозрачный пластиковый магазин, который помогает контролировать расход патронов. Впрочем, нельзя исключать вариант, что на видео попал просто сильно тюнингованный автомат Калашникова одной из прошлых модификаций.

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