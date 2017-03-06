Об уникальных артефактах, найденных в заброшенных буддистских монастырях и чудом спасенных в годы коммунистической пропаганды, на радио Sputnik Беларусь рассказали кураторы выставки "Путь в Шамбалу" — руководитель галереи "Дом картин" Ольга Клип и научный сотрудник Национального художественного музея, востоковед Никита Монич.

"Неслучайно название выставки "Путь в Шамбалу" сопровождается емким слоганом "Иконы буддизма из огня коммунизма". Выставка показывает сакральное буддистское искусство, а "огонь коммунизма" — это намек на то, что предметы практически по счастливой случайности были спасены от уничтожения во время гонений на буддизм в 20 веке со стороны советской власти", — рассказал Никита Монич.



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На территории сначала Российской империи, а потом и Советского союза всегда были исконно буддистские регионы — Калмыкия, Бурятия, Тува. В 80-е годы прошлого века в руки частного коллекционера попали практически брошенные на чердаке реликвии из самого известного в Бурятии Иволгинского "дацана", где сегодня хранится одна из трех наиболее значимых святынь буддистов — нетленное тело Ламы Итигэлова. Нынешнее достижение столичной галереи "Дом картин" как раз и состоит в том, что сейчас Минск может увидеть частную коллекцию.

"Эта коллекция формировалась на протяжении 30-ти лет. Но прежде чем попасть в Бурятию, а потом в руки частного коллекционера — господина Высоцкого, многие экспонаты побывали в Монголии, Китае, Непале, Тибете. Это действительно очень широкий географический ареал. И сейчас собранные вместе, они предстали перед минскими зрителями", — рассказала Ольга Клип.

Помимо скульптуры, на выставке "Путь в Шамбалу" представлена и живопись — так называемые "буддистские тангки". Многие изображения не просто намоленные, местами они подкопчены дымком буддистских храмов. По мнению кураторов, этот налет как раз и передает глубину веков.

"Искусство, представленное на выставке, помимо того, что оно прекрасно для глаз, оно еще и совершенно по пропорциям. Каждая деталь создается по определенным правилам. Иконы буддизма — это не метафора, это действительно сакральные изображения, которые создавались по не менее выверенным канонам, чем близкая нам православная иконопись", — уточнил Никита Монич.

Кураторы выставки отметили, что каждый экспонат ценен по-своему, но при этом одна из самых интересных сторон экспозиции заключается в том, что представленные предметы 19-20 веков, менее детализированные и более художественно обобщенные, позволяют подчеркнуть невероятную мощь старых артефактов — больших алтарных храмовых тханок 18 столетия, каждую деталь которых можно рассматривать по-отдельности.

Выставка "Путь в Шамбалу" в Доме картин работает до 16 апреля с 12-ти до 21-го часа с четверга по воскресенье. По вторникам можно попасть на экскурсию востоковеда Никиты Монича, а по четвергам послушать курс лекций по искусству и истории буддизма. Кроме того, организаторы обещают найти путь к сердцу каждого ребенка — по выходным на выставке можно послушать буддистские сказки.

Беседу о выставке "Путь в Шамбалу" в столичной галерее "Дом картин" и буддистскую сказку про 500 обезьян в исполнении Никиты Монича слушайте на радио Sputnik Беларусь.