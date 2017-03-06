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Житель Глуска получил "серебряную кнопку" от YouTube
Глусчанин Алексей Рудой собрал сто тысяч подписчиков на своем YouTube-канале «Простые штуки» и получил награду от администрации сервиса. Об этом сообщает местное издание «
Алексею досталась «Серебряная кнопка» — ее получает каждый канал, который набирает сто тысяч подписчиков. Также в сервисе есть награды «Золотая кнопка» (миллион подписчиков) и «Бриллиантовая кнопка» (10 миллионов).
Алексей Рудой ведет
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«В Глуске у нас развлечений для молодежи, к сожалению, почти нет, — рассказал Алексей изданию „Радзіма“. — Вот и придумал себе полезное занятие для ума и души. Ну не на диване же лежать вечерами у телевизора».
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Алексей Рудой ведет канал уже седьмой год, за это время он загрузил 67 роликов.
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