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Житель Глуска получил "серебряную кнопку" от YouTube

07.03.2017 11:51 — Разное | Tut.by  
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Глусчанин Алексей Рудой собрал сто тысяч подписчиков на своем YouTube-канале «Простые штуки» и получил награду от администрации сервиса. Об этом сообщает местное издание «Радзіма».


Фото: из архива Алексея Рудого / glusk.by

Алексею досталась «Серебряная кнопка» — ее получает каждый канал, который набирает сто тысяч подписчиков. Также в сервисе есть награды «Золотая кнопка» (миллион подписчиков) и «Бриллиантовая кнопка» (10 миллионов).

Алексей Рудой ведет канал уже седьмой год, за это время он загрузил 67 роликов. В своих видео он рассказывает, как своими руками сделать что-то полезное. Есть у Алексея инструкция для обшивки салона автомобиля, изготовления кованого ножа, и «вечного» диска для болгарки.

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«В Глуске у нас развлечений для молодежи, к сожалению, почти нет, — рассказал Алексей изданию „Радзіма“. — Вот и придумал себе полезное занятие для ума и души. Ну не на диване же лежать вечерами у телевизора».

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Теги: Гомель
 
 
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Алексей Рудой ведет канал уже седьмой год, за это время он загрузил 67 роликов.

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