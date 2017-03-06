



«Минское кожевенное производственное объединение» вынуждено закупать российские шкуры, купленные россиянами в Беларуси.

Мощности гатовского завода «рассчитаны на переработку 18 тысяч тонн сырья в год, а в реальности получается раздобыть только 60% этого объема. Причем треть объема составляют давальческие шкуры, объяснил директор Минского кожевенного производственного объединения» (МКПО) Николай Ермаков, пишет СБ .

Оборудование отделки загружено несколько лучше — на 80—85%, но половина объема опять же давальческое сырье, которое получают в том числе и от российских компаний.

Сырья хватает, только оно не доходит до конечной отделки

Потенциал отечественного сельского хозяйства — 22—24 тысячи тонн шкур в год. Но львиная часть этого объема до Гатово не доходит: растворяется на других предприятиях, аккумулируется в различных частных фирмочках, которые перепродают на экспорт сырье и полуфабрикаты.

По прикидкам экспертов, до 40% шкур продается в соседние государства в самом примитивном, сыром, мокросоленом виде. А ведь еще есть и экспорт вет-блю, полуфабриката, который получают после первоначальной обработки. Процесс самый грязный. Европейцы уже давно предпочитают не пачкаться, а покупать кожу после первого технологического передела в третьих государствах.

С точки зрения макроэкономики получается полный бред. Белорусское сырье уходит в Россию, потом возвращается к нам для обработки, а после конкурирует на международных рынках с белорусской же кожей!

Кожа уплывает в Россию

Вроде бы де-юре в Беларуси существуют ограничения на продажу кожевенного сырья и полуфабрикатов, но они, мягко выражаясь, не очень эффективно работают. Особенно учитывая, что на государства ЕАЭС не распространяются. Да и в целом открытая российская граница способна высосать любые объемы сырья.

На глобальном рынке, по данным СБ, наблюдается дефицит сырых кож и сырья и за ним охотятся все производители: турецкие, польские, итальянские.

В Рязани работает огромный завод «Русская кожа», который из-за дешевых энергоресурсов может «на каких-нибудь 10—20 копеек предложить нашим мясопереработчикам больше за килограмм шкур».

По словам директора МКПО Николая Ермакова, основная маржа формируется при обработке кожи. Скажем, цена полуфабриката — 9—15 долларов за квадратный метр (в зависимости от сорта), а вот стоимость обработанной кожи в 2-3 раза выше.

Лишние заводы закрыть нельзя

Абсурдная ситуация возникает из-за нескольких факторов. Во-первых, в стране избыток кожевенных предприятий. Официально факт озвучили во время посещения МКПО Президентом еще в 2014 году.

Тогда и было принято решение: из четырех предприятий модернизировать одно, еще одно оставить ему в помощь, а остальные каким-то образом расформировать. Если новое оборудование поставить на всех заводах, попросту не хватит сырья. А работать на чужом — слишком большие экономические риски. Но прошло пять лет, а все производители до сих пор существуют, хотя и не совсем здравствуют. Принципиально модернизировался только МКПО. Остальные производят 70—80% вет-блю и успешно его экспортируют. И вроде бы даже прибыльно.

Кожевенные предприятия располагаются в различных областях, и их остановка для местных властей лишняя головная боль: потеря производства, рабочих мест, экспорта, пускай и не совсем выгодного для страны

Во-вторых, свою деструктивную лепту вносят мясопереработчики. Если крупные комбинаты откровенно «мокросолом» не торгуют, то и полностью кожзаводам стараются сырье не отдавать. По давальческим схемам превращают его в тот же вет-блю, сами и продают в Россию.