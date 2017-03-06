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VW придумал машину без руля и педалей

07.03.2017 12:26 — Разное | Tut.by  
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Компания Volkswagen показала на автосалоне в Женеве беспилотный прототип Sedric. Автопроизводитель назвал новинку «отцом» нескольких будущих прототипов, которые также будут оснащены системами автономного управления, пишет motor.ru.

Прототип с посадочной формулой 2+2 (по два пассажира сидят на каждом из рядов лицом друг к другу) является беспилотником пятого уровня. Это означает, что человек никак не вмешивается в управление автомобилем.














Передача указаний «Седрику» осуществляется через специальную клавишу внутри автомобиля, голосовыми командами или через мобильное приложение. Человеку достаточно лишь дать прототипу задание и он самостоятельно сможет, например, отвезти детей в школу, забрать покупки или найти парковочное место и занять его.

Помимо этого, пассажиры смогут общаться с концепт-каром. Например, люди внутри автомобиля могут узнать о времени в пути, дорожной ситуации или попросить автомобиль сделать остановку.

Лобовое стекло концепт-кара представляет собой большой дисплей, сделанный из органических светодиодов (OLED), с эффектом дополненной реальности. Этот же экран может быть использован в качестве развлекательного комплекса.

В движение Volkswagen Sedric приводится при помощи электрического двигателя, который питается от комплекта батарей, спрятанного под полом между передней и задней осью. Динамические характеристики, а также запас хода прототипа автопроизводитель не огласил.

В Volkswagen отметили, что прототип спроектирован таким образом, что каждый из брендов, входящих в состав немецкого концерна, может переделать его в собственный автомобиль.

 
 
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Автопроизводитель назвал новинку "отцом" нескольких будущих прототипов, которые также будут оснащены системами автономного управления.

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