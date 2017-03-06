МИНСК, 7 мар — Sputnik. Паводок этого года будет не катастрофическим, заверили во вторник журналистов представители Гидромета.



© Фото: МЧС Беларуси Выходить на лед запретили в Минской области с 1 марта

Согласно оценкам метеорологов, паводок этой весной будет значительно ниже и менее опасным, чем те, "о которых мы привыкли вспоминать и говорить".

"В 2017 году паводок не представляется как катастрофический. Он не оценивается как выдающийся. Будет несколько выше, чем в 2016 году — тогда как раз были относительно небольшие паводки", — сообщили эксперты.

Как уточнили представители Белгидромета, большая часть запасов снега уже растаяла, а половодье началось чуть раньше обычного — во второй половине февраля.

"Почти все реки вскрылись и очистились ото льда и запомнились водой. Ситуация неопасная. Высокие уровни воды не приведут к обширному затоплению пойм и территорий", — заверили метеорологи.

Как вспомнили специалисты, самый катастрофический паводок, который был на территории Беларуси, — в 1931 году на реках Западная Двина, Днепр и Березина. Согласно расчетам, такие паводки бывают раз в 100-200 лет.

Также специалисты напомнили о том, что на лед уже выходить нельзя, из-за того, что он небезопасен. В свою очередь в МЧС заверили, что к паводку готовы, а также напомнили о необходимых мерах безопасности.