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Российскому хоккеисту НХЛ пришлось извиняться за высказывание о сексе с негритянкой

07.03.2017 12:45 — Разное | Tut.by  
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэк Хоукс» Артемий Панарин принес извинения за высказывание расистского характера пятилетней давности, сообщает американское издание Chicago Tribune.


Артемий Панарин. Фото: nhl.com

В 2012 году в одной из российских телепередач тогда еще игрок подмосковного «Витязя» в шутливой форме заявил, что никогда не смог бы заняться «сексом с негритянкой» (видео).

Это высказывание стало известно американским СМИ.

— В воскресенье нам стало известно о существовании такого видео с Артемием. Мы сразу обратились к нему. Его комментарии на этом видео не совпадают с ценностями, разделяемыми нашей организацией. Он принес извинения и понимает оскорбительный характер своих слов, — говорится в заявлении «Чикаго».

— В 2012 году я был гостем на российском телешоу и позволил себе необдуманный комментарий, о котором глубоко сожалею. Я понимаю, что мои слова были оскорбительными, и приношу за них извинения, — заявил 25-летний форвард.

Видео: Daria Smith

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Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16, в регулярном чемпионате которого набрал 77 очков (30 шайб + 47 передач) и был признан лучшим новичком. В нынешнем чемпионате на его счету в 65 поединках уже 58 (20+38) баллов по системе «гол плюс пас» и он является вторым бомбардиром команды вслед за Патриком Кейном, в активе которого 70 (29+41) в 65 играх.

 
 
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэк Хоукс" Артемий Панарин принес извинения за высказывание расистского характера...

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