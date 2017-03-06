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Тунеядцы поневоле. Истории белорусов, которые ушли от налога из-за трудной жизненной ситуации
Молодой специалист Виктория Романюк в 2015 году не могла найти работу, наниматели не брали девушку из-за нехватки опыта, а житель одного из райцентров Сергей боролся с онкозаболеванием. Дмитрия Семенца из Осипович отчислили из вуза, найти работу без образования не получалось, к тому же парень попался больницу. Эти люди не знакомы между собой, их объединяет то, что все они получили «письмо счастья», но местные власти в итоге освободили от уплаты налога на тунеядство
«Комиссия приезжала домой, смотрела, как я живу»
21-летняя жительница Кобрина Виктория Романюк оказалась среди тех, кому пришло «письмо счастья».
— В январе 2015 года я получила диплом проводника. Рабочих мест на то время не было, поэтому мне выдали справку о свободном распределении. Но без опыта и стажа никто из нанимателей не хотел брать. Полгода сидела дома, готовилась к поступлению, — рассказывает девушка. — В сентябре меня зачислили в Бресте в колледж на парикмахера. В итоге мне насчитали около 190 дней неучастия в финансировании госрасходов за 2015 год.
Когда Виктория получила извещение на уплату налога, то сразу же обратилась в налоговую.
— В налоговой мне посоветовали обратиться в райисполком, где рассказали, какие документы нужно собрать, чтобы освободили от налога из-за тяжелой жизненной ситуации, — поясняет Виктория. — Я собрала все документы, в том числе справку о своих доходах и заработках родителей, написала заявление, в котором рассказала, почему не работала в 2015 году. А буквально через два-три дня ко мне домой приехала комиссия, которая смотрела, как я живу.
Через месяц Виктория получила письмо из райисполкома, ее освободили от уплаты налога.
— Думаю, что повлияло то, что я живу с родителями и у меня маленькая зарплата. Я с прошлого года работаю в Кобрине парикмахером, получаю 60−70 рублей. Когда нет клиентов, то и зарплата небольшая. Сейчас в нашем городе в принципе сложно найти работу. Многие знакомые ищут уже несколько месяцев, — говорит девушка.
«А кто возьмет мужа на работу, если у него была онкология?»
Марина (имя героини изменено по ее просьбе. — Прим. FINANCE.TUT.BY) рассказывает, что ее супруга Сергея, который в 2015 году лечился от онкозаболевания, тоже освободили от уплаты налога из-за тяжелой жизненной ситуации.
— Мой муж в 2015 году боролся с онкозаболеванием, сейчас у него ремиссия. Но он до сих пор не может трудоустроиться. А кто возьмет мужа на работу, если у него была онкология? Ему на многих работах противопоказано трудиться, — возмущается Марина. При этом она добавляет, что супруг, который до заболевания работал ипэшником, не пробовал обращаться в службы занятости.
— Поставят его на биржу, но он все равно ничего не будет получать. Ему нельзя никуда выезжать, чтобы самочувствие не ухудшилось, — категорична женщина. — А где взять деньги на оплату налога? Живем у мамы, которая специально продала квартиру и купила дом, чтобы мы все могли поместиться. Я получаю зарплату в 300 рублей. У нас трое детей, их нужно накормить, одеть, обуть.
В налоговой Марине рекомендовали обратиться в райисполком.
— Потребовалась медсправка от онколога, справка о доходах нашей семьи, в том числе моей мамы. Приезжала домой комиссия, смотрели, как мы живем. Целая делегация была, — поясняет Марина.
Женщина рассказывает, что сейчас ее семья думает, как «супругу избежать налога на тунеядство за 2016 год, но надеется, «что декрет все-таки отменят».
«Написал, что живу в общежитии, стипендию не получаю, нигде не работаю»
21-летний Дмитрий Семенец из Осипович, который получил «письмо счастья», сейчас учится в одном из минских учебных заведений на автомеханика.
— В 2015 году учился на инженера, но меня отчислили. После этого искал работу в Осиповичах, но безуспешно. У меня были корки слесаря 3 разряда и права категории Б. Но либо без опыта не брали, либо вакансия уже была занята, когда я обращался в отдел кадров, — рассказывает Дмитрий. — А когда все-таки нашел подходящую работу, то от военкомата в больницу положили на обследование, а как выписали, место уже занято было. Больше ничего не смог найти.
Парень написал заявление в райисполком, чтобы его освободили от уплаты налога на тунеядство из-за тяжелой жизненной ситуации
— Указал в заявлении, что живу в общежитии в Минске, стипендию не получаю, нигде не работаю, доходов никаких нет. Предоставил военный билет, медсправку, по какой причине не взяли в армию, справку с места учебы, справку о прошлом месте учебы, копию трудовой книжки, — отмечает парень.
Через месяц Дмитрий получил ответ из исполкома. «В нем было написано, что я полностью освобожден от уплаты в размере. Уведомление прямо в Минск в общежитие пришло», — рассказывает парень.
«Лучше ребенку куплю что-нибудь на эти деньги»
Ольга Зотова из Речицы получила извещение на уплату налога 31 декабря прошлого года.
Девушка рассказывает, что в 2015 году до марта работала продавцом в Гомеле.
— В марте упала и сломала ребра, мне пришлось уволиться. Позже я забеременела, меня уже никто не хотел брать на работу, — поясняет Ольга.
Чтобы избежать уплаты налога, девушка написала заявление в райисполком.
— Указала, что сейчас нахожусь в декрете, нигде не работаю, лишних денег у меня нет, живу в социальном жилье, — говорит Ольга. — В итоге через две недели пришло письмо, что меня освободили от налога. А так было бы жалко платить эти деньги, лучше я ребенку что-нибудь куплю на них.
Ольга рассказывает, что «почти все знакомые получили письма на уплату налога, но они не платили его, никуда не обращались».
Гомельчанина Юрия Горохова также
— В нашей семье небольшой достаток. Мы с женой воспитываем двух несовершеннолетних детей. Когда получил извещение об уплате сбора, обратился в налоговую, затем в Гомельский горисполком, — рассказывает мужчина. — Собрал все нужные документы, доказывающие, что я оказался в трудной жизненной ситуации.
К слову, Гомельский горисполком на 25 февраля освободил от уплаты налога из-за трудной жизненной ситуации больше 600 человек.
По каким причинам чаще всего освобождают от налога из-за тяжелой жизненной ситуации?
Среди белорусов, которых освободили от уплаты налога на тунеядство из-за трудной жизненной ситуации, много тех, кто длительное время болел или сам ухаживал за престарелыми родственниками, проживал за пределами страны, рассказал
— Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство, не зависящее от человека, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей, —
В Минской области чаще всего освобождают от налога из-за трудных жизненных ситуаций по медицинским причинам, рассказали ранее
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FINANCE.TUT.BY собрал истории белорусов, которых освободили от налога на тунеядство из-за трудной жизненной ситуации.
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