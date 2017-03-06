Молодой специалист Виктория Романюк в 2015 году не могла найти работу, наниматели не брали девушку из-за нехватки опыта, а житель одного из райцентров Сергей боролся с онкозаболеванием. Дмитрия Семенца из Осипович отчислили из вуза, найти работу без образования не получалось, к тому же парень попался больницу. Эти люди не знакомы между собой, их объединяет то, что все они получили «письмо счастья», но местные власти в итоге освободили от уплаты налога на тунеядство из-за тяжелой жизненной ситуации .

Напомним, в январе в нашумевший декрет о тунеядстве внесли изменения. Местные исполнительные или распорядительные органы получили право освобождать от уплаты сбора тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

«Комиссия приезжала домой, смотрела, как я живу»

21-летняя жительница Кобрина Виктория Романюк оказалась среди тех, кому пришло «письмо счастья».

— В январе 2015 года я получила диплом проводника. Рабочих мест на то время не было, поэтому мне выдали справку о свободном распределении. Но без опыта и стажа никто из нанимателей не хотел брать. Полгода сидела дома, готовилась к поступлению, — рассказывает девушка. — В сентябре меня зачислили в Бресте в колледж на парикмахера. В итоге мне насчитали около 190 дней неучастия в финансировании госрасходов за 2015 год.

Когда Виктория получила извещение на уплату налога, то сразу же обратилась в налоговую.

— В налоговой мне посоветовали обратиться в райисполком, где рассказали, какие документы нужно собрать, чтобы освободили от налога из-за тяжелой жизненной ситуации, — поясняет Виктория. — Я собрала все документы, в том числе справку о своих доходах и заработках родителей, написала заявление, в котором рассказала, почему не работала в 2015 году. А буквально через два-три дня ко мне домой приехала комиссия, которая смотрела, как я живу.

Через месяц Виктория получила письмо из райисполкома, ее освободили от уплаты налога.

— Думаю, что повлияло то, что я живу с родителями и у меня маленькая зарплата. Я с прошлого года работаю в Кобрине парикмахером, получаю 60−70 рублей. Когда нет клиентов, то и зарплата небольшая. Сейчас в нашем городе в принципе сложно найти работу. Многие знакомые ищут уже несколько месяцев, — говорит девушка.

«А кто возьмет мужа на работу, если у него была онкология?»

Марина (имя героини изменено по ее просьбе. — Прим. FINANCE.TUT.BY) рассказывает, что ее супруга Сергея, который в 2015 году лечился от онкозаболевания, тоже освободили от уплаты налога из-за тяжелой жизненной ситуации.

— Мой муж в 2015 году боролся с онкозаболеванием, сейчас у него ремиссия. Но он до сих пор не может трудоустроиться. А кто возьмет мужа на работу, если у него была онкология? Ему на многих работах противопоказано трудиться, — возмущается Марина. При этом она добавляет, что супруг, который до заболевания работал ипэшником, не пробовал обращаться в службы занятости.



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— Поставят его на биржу, но он все равно ничего не будет получать. Ему нельзя никуда выезжать, чтобы самочувствие не ухудшилось, — категорична женщина. — А где взять деньги на оплату налога? Живем у мамы, которая специально продала квартиру и купила дом, чтобы мы все могли поместиться. Я получаю зарплату в 300 рублей. У нас трое детей, их нужно накормить, одеть, обуть.

В налоговой Марине рекомендовали обратиться в райисполком.

— Потребовалась медсправка от онколога, справка о доходах нашей семьи, в том числе моей мамы. Приезжала домой комиссия, смотрели, как мы живем. Целая делегация была, — поясняет Марина.

Женщина рассказывает, что сейчас ее семья думает, как «супругу избежать налога на тунеядство за 2016 год, но надеется, «что декрет все-таки отменят».

«Написал, что живу в общежитии, стипендию не получаю, нигде не работаю»

21-летний Дмитрий Семенец из Осипович, который получил «письмо счастья», сейчас учится в одном из минских учебных заведений на автомеханика.

— В 2015 году учился на инженера, но меня отчислили. После этого искал работу в Осиповичах, но безуспешно. У меня были корки слесаря 3 разряда и права категории Б. Но либо без опыта не брали, либо вакансия уже была занята, когда я обращался в отдел кадров, — рассказывает Дмитрий. — А когда все-таки нашел подходящую работу, то от военкомата в больницу положили на обследование, а как выписали, место уже занято было. Больше ничего не смог найти.





Парень написал заявление в райисполком, чтобы его освободили от уплаты налога на тунеядство из-за тяжелой жизненной ситуации

— Указал в заявлении, что живу в общежитии в Минске, стипендию не получаю, нигде не работаю, доходов никаких нет. Предоставил военный билет, медсправку, по какой причине не взяли в армию, справку с места учебы, справку о прошлом месте учебы, копию трудовой книжки, — отмечает парень.

Через месяц Дмитрий получил ответ из исполкома. «В нем было написано, что я полностью освобожден от уплаты в размере. Уведомление прямо в Минск в общежитие пришло», — рассказывает парень.

«Лучше ребенку куплю что-нибудь на эти деньги»

Ольга Зотова из Речицы получила извещение на уплату налога 31 декабря прошлого года.



— Я готовила оливье, а тут пришла почтальон и принесла письмо. Я расстроилась, сидела и плакала, где такую сумму взять. Полетела разбираться в налоговую, но там уже никого не было, пообщалась со сторожем, — говорит Ольга.

Девушка рассказывает, что в 2015 году до марта работала продавцом в Гомеле.

— В марте упала и сломала ребра, мне пришлось уволиться. Позже я забеременела, меня уже никто не хотел брать на работу, — поясняет Ольга.

Чтобы избежать уплаты налога, девушка написала заявление в райисполком.

— Указала, что сейчас нахожусь в декрете, нигде не работаю, лишних денег у меня нет, живу в социальном жилье, — говорит Ольга. — В итоге через две недели пришло письмо, что меня освободили от налога. А так было бы жалко платить эти деньги, лучше я ребенку что-нибудь куплю на них.

Ольга рассказывает, что «почти все знакомые получили письма на уплату налога, но они не платили его, никуда не обращались».

Гомельчанина Юрия Горохова также освободили от налога из-за тяжелой жизненной ситуации. В 2015 году у мужчины закончился контракт, на поиски новой работы понадобилось время. Сейчас молодой человек работает учителем физкультуры.

— В нашей семье небольшой достаток. Мы с женой воспитываем двух несовершеннолетних детей. Когда получил извещение об уплате сбора, обратился в налоговую, затем в Гомельский горисполком, — рассказывает мужчина. — Собрал все нужные документы, доказывающие, что я оказался в трудной жизненной ситуации.

К слову, Гомельский горисполком на 25 февраля освободил от уплаты налога из-за трудной жизненной ситуации больше 600 человек.

По каким причинам чаще всего освобождают от налога из-за тяжелой жизненной ситуации?

Среди белорусов, которых освободили от уплаты налога на тунеядство из-за трудной жизненной ситуации, много тех, кто длительное время болел или сам ухаживал за престарелыми родственниками, проживал за пределами страны, рассказал БЕЛТА заместитель председателя Брестского горисполкома Сергей Жуков. Он руководит комиссией, которая рассматривает заявления тунеядцев. По его словам, налоговую льготу предоставляли также тем, кто проходил службу в армии и находился в отпуске по уходу за детьми.

— Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство, не зависящее от человека, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей, — пояснил заместитель председателя Дзержинского райисполкома Александр Чаган. Он возглавляет комиссию, которая рассматривает заявления на освобождение от налога на тунеядство. — К трудной жизненной ситуации могут быть отнесены, например, отсутствие достаточного количества рабочих мест в регионе, удаленность предполагаемого места работы гражданина от места его жительства, нерегулярное транспортное сообщение между ними, необходимость ухода за нетрудоспособными близкими родственниками, их смерть, причинение вреда имуществу гражданина в результате стихийных бедствий, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций.

В Минской области чаще всего освобождают от налога из-за трудных жизненных ситуаций по медицинским причинам, рассказали ранее БЕЛТА в Миноблисполкоме. Среди других причин — несвоевременное оформление группы инвалидности, служба в армии.