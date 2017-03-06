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«Здесь никто никого насильно не держит», - заявил премьер-министр России, завуалированно отвечая на критику союза Минском.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Евразийского Межправительственного совета в Бишкеке пригрозил участникам ЕАЭС значительным ростом цен на газ в случае их выхода из организации, пишет Интерфакс.

«Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам…», - сказал он.

По его словам, о подорожании надо помнить при принятии решений, которые блокируют или тормозят интеграцию, поскольку «здесь никто никого насильно не держит». Он также добавил, что страны ЕАЭС нарастили физический объем экспорта на российский рынок, получили значительные льготы по энергетическому сотрудничеству, абсолютно открытый рынок труда и реальное развитие промышленной кооперации.

На этом же заседании в бишкеке премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что проблемы в двусторонних отношениях с Россией фундаментально влияют на участие Минска в интеграционных процессах.

Он обратил вниманией, что при подписании Договора о Евразийском экономическом союзе разница в ценах на газ будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Вместо этого она лишь растет. Она выросла с 38% в начале 2014 до 110% в 2016 году.

"Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения разница стала почти в три раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы здесь может быть?" - спросил белорусский премьер.