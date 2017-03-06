



Препятствиям уже потеряли счет, честной конкуренции на едином рынке нет, а указание на проблемы натыкается на «глухую стену» - так премьер-министр описал Евразийский экономический союз.

С критикой ЕАЭС белорусский премьер выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

Он напомнил, что свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, является базисом экономического союза. «Вынуждены констатировать, что создаются все новые препятствия и барьеры», - цитирует Андрея Кобякова пресс-служба правительства.

Например, разница в ценах на газ между Россией и Беларусью не сокращается, а растет. Она выросла с 38% в начале 2014 до 110% в 2016 году.

«Ладно, пусть будет пока разница в ценах на газ. Мы договорились при подписании Договора о Евразийском экономическом союзе, что она будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему эта разница так резко растет - не на 1%, не на 5% и даже не на 10%? А разница в ценах между Беларусью и Российской Федерацией выросла с 38% в начале 2014 до 110% в 2016 году. Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения разница стала почти в три раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы здесь может быть?"

При этом премьер-министр считает, что разные цены на энергию препятствуют честной конкуренции на общем рынке.

По его словам, российские партнеры прекрасно осведомлены, что 96% электроэнергии в Беларуси вырабатывается из российского природного газа. "Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Беларусь согласна двигаться вперед, но мы против того, чтобы делать вид, что мы движемся вперед", - сказал руководитель белорусского правительства.

Он напомнил, что при подписании договора о ЕАЭС стороны договорились об отдельных изъятиях, но при этом договорились ликвидировать в кратчайшие сроки.

«Вместо этого всевозможные внутренние препятствия только нарастают как снежный ком», - констатировал Андрей Кобяков.

Среди препятствий премьер назвал российское продуктовое эмбарго, из-за которого белорусские товары стали «чужеродными».

«Потеряли уже счет препятствиям. Вместо одних, которые прекращают действие, тут же вырастают другие. Эскалация ограничений, национальные программы импортозамещения, в которых товары, произведенные в других странах ЕАЭС, почему-то оказываются чужерождными», - возмутился он.

Однако устранение барьеров движется только назад.

"Постоянно поднимая проблему изъятий барьеров и ограничений между странами ЕАЭС, мы натыкаемся на глухую стену, продвижение в этой сфере идет не вперед, а назад», - констатировал руководитель белорусского правительства.