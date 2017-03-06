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Сингапурец поймал редкого покемона и умер

07.03.2017 13:05 — Разное | Tut.by  
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67-летний сингапурец Лян Вэймин Чен умер от сердечного приступа после того, как поймал в игре Pokémon Go двух редких существ — Лапраса и Гранбула. Об этом сообщает местное издание Stomp со ссылкой на Wanbao.


Фото: wanbao.com.sg

У Лян Вэймина случился сердечный приступ в то время, когда он прогуливался в центральном регионе Сингапура в поисках покемонов. Мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.

Его супруга Мэри рассказала, что пенсионер был заядлым игроком в Pokémon Go и ловил существ каждый день. Позже она продемонстрировала журналистам телефон, где было видно, что последними пойманными покемонами были редкие Лапрас и Гранбул.

Pokemon Go — многопользовательская игра, запущенная в июле прошлого года. Согласно докладу компании Sensor Tower, специализирующейся на анализе рынка мобильных приложений, с момента выпуска Pokemon Go была установлена более 75 млн раз на платформах Apple и Google во всем мире.

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Он поймал сразу двух редких существ - Лапраса и Гранбула.

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