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Сингапурец поймал редкого покемона и умер
67-летний сингапурец Лян Вэймин Чен умер от сердечного приступа после того, как поймал в игре Pokémon Go двух редких существ — Лапраса и Гранбула. Об этом сообщает местное издание
У Лян Вэймина случился сердечный приступ в то время, когда он прогуливался в центральном регионе Сингапура в поисках покемонов. Мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.
Его супруга Мэри рассказала, что пенсионер был заядлым игроком в Pokémon Go и ловил существ каждый день. Позже она продемонстрировала журналистам телефон, где было видно, что последними пойманными покемонами были редкие Лапрас и Гранбул.
Pokemon Go — многопользовательская игра,
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Он поймал сразу двух редких существ - Лапраса и Гранбула.
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