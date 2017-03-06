Все билеты на концерт группировки «Ленинград» 19 марта проданы более месяца назад. Специально для тех, кто хотел попасть на шоу, но не успел, объявлен дополнительный концерт. Он состоится 1 декабря в Минск-Арене . Билеты появились в продаже сегодня.





Очередной подарок делает группировка «Ленинград» всем поклонникам из Беларуси — объявлен дополнительный концерт для тех многочисленных людей, которые по объективным причинам не смогли купить билеты на концерт 19 марта.

— Все белорусы, любящие «Ленинград», должны быть удовлетворены. Цены на концерт останутся такими же, как и на концерт 19 марта, — прокомментировали запуск второго концерта его организаторы, агентство «Атом Интертеймент».

Несмотря на то, что на официальном сайте «Ленинграда», Минска-2 пока что нет в графике, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лично подтвердил, что 1 декабря будет снова играть в «Минск-арене».





— Да, это правда, — подтвердил в телефонном разговоре Сергей Шнуров, — Когда нам сказали, что продана вся «Минск-арена», но купить билеты успели не все белорусы, мы начали искать дату, когда можно провести дополнительный концерт. Пазл сошелся на 1 декабря. Не пропустите вспышку!

Кстати, минчанам есть, чем гордиться: за всю историю группы принять два выступления «Ленинграда» за год посчастливилось только трем городам — Москве, Питеру и вот теперь Минску. Только чтобы наверняка успеть на выступление группировки «Ленинград», о билетах стоит позаботиться заранее — третьего концерта в 2017-м не будет точно.

За девять месяцев, которые пройдут с мартовского по декабрьский концерт в Минске, «Ленинград» успеет отыграть юбилейную программу во всех крупнейших городах, зарулит в Европу и слетает в Штаты. В гастрольном графике группы Череповец, Пермь, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Варшава, Париж, Лондон, Кишинев, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Нью-Йорк, Тель-Авив, Берлин, Будапешт, Дюссельдорф, Сан-Франциско, Ростов-на-Дону, Краснодар.





В этом году «передвижному цирку», как называет свою команду Сергей Шнуров, исполняется 20 лет. Это означает, что первое поколение поклонников заводной группировки за это время успело закончить не только школу и университет, но и обзавестись детьми, многие из которых тоже уже выросли. Так что на выступления группировки «Ленинград» ходят целыми семьями, всерьез обсуждая в тематических группах в социальных сетях, точно ли маму пустят на концерт или существует верхняя планка по возрасту.

Концерт группировки «Ленинград» состоится 1 декабря 2017 года в «Минск-Арене». Начало в 20.00. Билеты появились в продаже сегодня.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: сектора — 35 — 95, танцпол — 65, фанзона — 80 рублей. Для лиц старше 18 лет. Инфолиния: +375 29 75 111 75, +375 29 106 000 2. Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Ленинград .

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»