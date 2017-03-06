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"Ленинград" даст в Минске второй концерт 18+: билеты на первый раскупили за 1 месяц до выступления
Все билеты на концерт группировки «Ленинград» 19 марта проданы более месяца назад. Специально для тех, кто хотел попасть на шоу, но не успел, объявлен дополнительный концерт. Он состоится
Очередной подарок делает группировка «Ленинград» всем поклонникам из Беларуси — объявлен дополнительный концерт для тех многочисленных людей, которые по объективным причинам не смогли купить билеты на концерт 19 марта.
— Все белорусы, любящие «Ленинград», должны быть удовлетворены. Цены на концерт останутся такими же, как и на концерт 19 марта, — прокомментировали запуск второго концерта его организаторы, агентство «Атом Интертеймент».
Несмотря на то, что на официальном сайте «Ленинграда», Минска-2 пока что нет в графике, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лично подтвердил, что 1 декабря будет снова играть в «Минск-арене».
— Да, это правда, — подтвердил в телефонном разговоре Сергей Шнуров, — Когда нам сказали, что продана вся «Минск-арена», но купить билеты успели не все белорусы, мы начали искать дату, когда можно провести дополнительный концерт. Пазл сошелся на 1 декабря. Не пропустите вспышку!
Кстати, минчанам есть, чем гордиться: за всю историю группы принять два выступления «Ленинграда» за год посчастливилось только трем городам — Москве, Питеру и вот теперь Минску. Только чтобы наверняка успеть на выступление группировки «Ленинград», о билетах стоит позаботиться заранее — третьего концерта в 2017-м не будет точно.
За девять месяцев, которые пройдут с мартовского по декабрьский концерт в Минске, «Ленинград» успеет отыграть юбилейную программу во всех крупнейших городах, зарулит в Европу и слетает в Штаты. В гастрольном графике группы Череповец, Пермь, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Варшава, Париж, Лондон, Кишинев, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Нью-Йорк, Тель-Авив, Берлин, Будапешт, Дюссельдорф, Сан-Франциско, Ростов-на-Дону, Краснодар.
В этом году «передвижному цирку», как называет свою команду Сергей Шнуров, исполняется 20 лет. Это означает, что первое поколение поклонников заводной группировки за это время успело закончить не только школу и университет, но и обзавестись детьми, многие из которых тоже уже выросли. Так что на выступления группировки «Ленинград» ходят целыми семьями, всерьез обсуждая в тематических группах в социальных сетях, точно ли маму пустят на концерт или существует верхняя планка по возрасту.
Концерт группировки «Ленинград» состоится 1 декабря 2017 года в «Минск-Арене». Начало в 20.00. Билеты появились в продаже сегодня.
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт
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2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
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Все билеты на концерт группировки "Ленинград" 19 марта проданы более месяца назад. Специально для тех, кто хотел попасть на шоу, но не успел, объявлен дополнительный...
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