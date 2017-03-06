Заказать столик на 8 Марта в приличном месте вы уже все равно не успели, поэтому выбирайте из того, что есть. AFISHA.TUT.BY подобрала 8 вариантов на вечер среды, куда можно сводить даму сердца, маму, сестру и даже бабушку.



Фото: скриншот видео

Когда: 8 марта, 14.00. Где: ТЦ «Столица». Сколько: бесплатно.

Герои того самого вирусного ролика Mark Formelle проведут фотосессию для всех желающих. Можно будет вдоволь поглазеть на подкачанные мужские тела и пообъективировать. Для этого в ТЦ «Столица» будет выстроена экспозиция, полностью повторяющая декорации видео. С мужчинами-моделями можно будет не только сфотографироваться, но и поговорить, а еще позаигрывать. Для тех, кто не в курсе, после предыдущего ролика Mark Formelle компанию объявили в сексизме. Общественные активисты утверждали, что «в рекламе женщина демонстрируется как сексуальный объект, изображается в малоестественных, искушающих и соблазняющих позах и образах. Это конструирует образ женщины как глупой и годной лишь на сексуальное удовлетворение». На что компания ответила роликом, где как секс-объект демонстрируются мужчины.





Когда: 8 марта, 19.00. Где: «Ракета». Сколько: 4 рубля 50 копеек.

Вариант, если ваша спутница — киноман и ретроград. В «Ракете» пройдет единственный показ «Любовного настроения» Вонг Кар Вая с оригинальной 35-мм пленкой. Эта картина по праву считается лучшей работой гонконгского режиссера Вонга Кар Вая. На Каннском фестивале 2000 года фильм получил награды за лучшее визуальное решение и лучшую мужскую роль и впоследствии неоднократно включался в списки лучших фильмов XXI века.

Теплый свет лампы и мерное потрескивание уже уходящего в историю 35-миллиметрового кинопроектора, а также музыка середины прошлого века призваны помочь зрителям в полной мере прочувствовать тонкую и хрупкую атмосферу зарождения чувств, созданную великим мастером.





Когда: 8 марта, с утра до вечера. Где: в 20 заведениях Минска. Сколько: 5 рублей.

Как вы, возможно, слышали или видели в ленте instagram, в Минске проходит Gastrofest. 20 столичных заведений предлагают авторский кофе и десерт всего за 5 рублей. Например, кафе «Абсурд» на Независимости, 60 предлагает эспрессо с темным шоколадом, вишневым соком и воздушными сливками, а к нему домашний пирог, шоколадное пирожное и профитроль. Все за 5 рублей — подвоха нет. Проблемы может оказаться две: из-за наплыва желающих в кафе образовываются очереди и периодически сеты по фиксированной цене заканчиваются, а значит, придется прийти в следующий раз. Так что планируйте свою вылазку с учетом этой информации.

Полный список заведений и меню смотрите тут.



Фото с сайта smartmoney. today

Когда: 8 марта с 10.00 до 22.00. Где: ТРЦ Galleria Minsk. Сколько: 6 рублей.

Вести ее смотреть на торты, на самом деле, скользкая идея. Если ваша дама на диете, она рискует сорваться. А если нет — тем более. Но все же попробуйте. На выставке будут торты-гиганты — от 2 метров, сделанные для знаменитостей, детские и всевозможные свадебные торты. Работы Рената Агзамова впечатляют реалистичностью и сложностью исполнения. У вас еще есть шанс убедиться в этом самостоятельно.



«Сан-Джорджо Маджоре в сумерках» Камиля Писсаро.

Когда: 8 марта с 10.00 до 22.00. Где: ТРЦ Galleria Minsk. Сколько: 7 рублей.

Лофт-выставка «Райский сад импрессионизма» — это точные полноразмерные копии полотен выдающихся художников импрессионизма и постимпрессионизма. Если средств охватить главные музеи Европы и США у вас по той или иной причине нет, можно подъехать в ТРЦ Galleria. Процесс подготовки выставки в общей сложности занял 5 лет. Сперва в течение двух лет необходимо было получить все необходимые разрешения и материалы для воспроизведения полотен Ренуара, Ван Гога, Моне, Гогена, Дега. А после 3 года потребовалось на то, чтобы белорусские и болгарские художники написали 27 полотен. В экспозицию включены «Подсолнухи», «Цветники в Голландии» и «Звездная ночь» Ван Гога, «Пруд с лилиями» Клода Моне, «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках» Камиля Писсаро, натюрморты и пейзажи Поля Гогена.





Когда: 8 марта, 19.00. Где: «Минск-Арена». Сколько: от 30 рублей.

На концертах любого проекта Михалка всегда драйвово и весело. В кои-то веки можно послушать, не выезжая в Вильнюс, знакомые и любимые песни, сорвать голос, подпевая им, и сделать передышку на обычных для Михалка длинных монологах в перерывах между треками. В программу Double Hot вошли лучшие треки Brutto из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет. Сказать, что будет жарко, — ничего не сказать.





Когда: 8 марта, 19.00. Где: Prime Hall. Сколько: от 45 рублей.

Для тех, кто любит концерты поспокойнее и поромантичнее. Здесь не будет ни слэма, ни давки у сцены — все тихо и мирно. Интригующий джаз, чил-аут, нотки хауса и душевный лаунж — все то, что ждет поклонников группы в Prime Hall. В этом году De Phazz представит минчанам свежий альбом Prankster Bride — пластинку, которая стала данью уважения женскому вокалу группы. При этом инструментальную составляющую также не оставили без внимания — над ней трудилось больше десяти музыкантов.



Фото предоставлено организаторами.

Когда: 8 марта, 18.00. Где: «Президент-Отель». Сколько: от 100 рублей.

А теперь будем честными: что у вас, что у нее, наверняка, хватает тараканов в голове, неврозов и прочих вещей, которые мешают нормальным отношениям. Как быть с этим и не только, узнаете на встрече с Лабковским.

Бонусом — советы, как полюбить себя, поднять самооценку себе любимому, обрести уверенность и счастье в отношениях. Формат — встреча-консультация, ответы на наболевшие вопросы и никакой лекции. За сто рублей выйдете чуть более просветленным и уверенным. Опасность лишь в том, что, возможно, — и чуть более одиноким, пойми вы, что партнер — ущербность, а ваши отношения — нездоровые.