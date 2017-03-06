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WADA потратило почти 4 миллиона долларов на допинговые расследования в России

07.03.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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Затраты Международного антидопингового агентства (WADA) на расследование ситуации с допингом в России составили почти четыре миллиона долларов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.


Ричард Паунд. Фото: Reuters

— В общей сложности расследование Ричарда Паунда о массовом использовании допинга в российской легкой атлетике и расследование Ричарда Макларена, которое выявило манипуляции с допинг-контролем в России на государственном уровне, стоили 3,7 миллиона долларов при годовом бюджете WADA в 30 миллионов, — говорится в сообщении агентства.

— Тревожные результаты независимых комиссий Паунда и Макларена доказывают, что подобные расследования играют все возрастающую роль в борьбе против допинга в спорте, — заявил глава WADA, бывший председатель Британской олимпийской ассоциации Крейг Риди.

Напомним, что на основании расследования Ричарда Паунда 2015 года все российские легкоатлеты по сей день отстранены от международных соревнований. Две части доклада Ричарда Макларена о государственной системе поддержки допинга в РФ послужили основанием для лишения страны ряда крупных турниров.

Международный олимпийский комитет недавно отметил слабость доказательной базы доклада Макларена, что может послужить сигналом к смягчению его позиции в отношении России.

 
 
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Затраты Международного антидопингового агентства (WADA) на расследование ситуации с допингом в России составили почти четыре миллиона долларов.

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