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Видеомост "Взаимодействие в рамках ЕАЭС"
07.03.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь
В Бишкеке 7 марта прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимали участие премьер-министры России Дмитрий Медведев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Беларуси Андрей Кобяков и Армении Карен Карепетян. Об итогах встречи и о перспективах взаимодействия в рамках ЕАЭС пойдет речь в рамках видеомоста.
Участники в Москве:
В Астане:
В Бишкеке:
В Ереване:
В Минске:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 9 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
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В четверг, 9 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Москва-Астана-Бишкек-Ереван-Минск на тему: "Взаимодействие в рамках...
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