В Бишкеке 7 марта прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимали участие премьер-министры России Дмитрий Медведев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Беларуси Андрей Кобяков и Армении Карен Карепетян. Об итогах встречи и о перспективах взаимодействия в рамках ЕАЭС пойдет речь в рамках видеомоста.

Участники в Москве:

директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр ГУСЕВ;

заведующая сектором Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Елена КУЗЬМИНА.

В Астане:

заведующий кафедрой международного права и международных отношений Казахстанского гуманитарно-юридического университета Мирас ДАУЛЕНОВ.

В Бишкеке:

председатель комитета по промышленной политике Торгово-промышленной палаты КР Кубатбек РАХИМОВ.

В Ереване:

руководитель исследовательского центра "Альтернатива", доктор экономических наук, профессор Татул МАНАСЕРЯН.

В Минске:

эксперты и представители СМИ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 9 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.