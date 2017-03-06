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Гланвый архитектор Минска запрещает наружную рекламу по субъективным причинам, нарушая законодательство, считает профильная ассоциации.

Минские власти требуют согласовывать сюжет наружной рекламы до ее размещения. А с марта-апреля 2016 года к этому добавили рассмотрение сюжетов на предмет эстетики или, проще сказать, целесообразности, сообщает Ассоциация рекламных организаций.

При этом предварительное согласование сюжетов рекламы существует только в Беларуси.

«Рабочая группа, возглавляемая главным архитектором Минска Павлом Лучиновичем, „сделала“ все, чтобы сотни рекламных сюжетов не были размещены на конструкциях в Минске. При этом мотивированных отказов, в том числе в письменной форме, как установлено требованиями законодательства не было и в помине», — отмечают в АРО.

При обсуждении сюжетов заключения председателя и членов рабочей группы «строятся на обывательском и очень субъективном уровне оценки, и любые аргументы низводятся до категории «нам не нравится».

«Обжаловать в законном порядке данные «заключения» не представляется возможным, т.к., как уже было сказано, отказов в установленной форме заявителю не предоставляется. И так не только по сюжетам, но и по вывескам и другим элементам оформления зданий, объектов торговли и т.п.», — констатируют авторы обращения.

Необоснованные отказы в размещении рекламы также представляет Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

«По причинам, не имеющим документального или правового подтверждения (в устном порядке), фактически объявлен мораторий на установку новых рекламных носителей. Помимо этого, выносятся необоснованные решения о демонтаже установленных конструкций, об отказе в продлении разрешений», — говорится в сообщении.

Ярким примером в Ассоциации называют решение Павла Лучиновича о прекращении всех работ по установке накрышной рекламной конструкции HUAWEI по ул. Сторожевская, 8.

«Ее монтаж производился на основании уже оформленного разрешения. Более того, иностранный инвестор понес существенные затраты на проектные и разрешительные работы, а также изготовление рекламной конструкции (по словам представителей китайской компании, эта сумма составляет порядка 150 тысяч долларов)».

В компании HUAWEI действия главного архитектора Минска расценивают как неправовые и недружественные. «Кроме репутационных издержек, бюджет Минска несет и вполне осязаемые материальные потери. Размещение этого носителя приносило бы в „казну“ столицы более 2 тысяч долларов в месяц», — отмечено в пресс-релизе.

По словам экспертов случаи отказа в выдаче разрешительных документов на размещение наружной рекламы предусмотрены законодательством. Отказ по иным основаниям не допускается, а значит, действия руководства Комитета архитектуры и градостроительства по отказам в продлении (переоформлении) разрешительных документов являются необоснованными и противозаконными, считают в АРО.

Ассоциация рекламных организаций обратилась в Генеральную прокуратуру Беларуси, жалуясь на произвол и игнорирование законодательства Мингорисполкомом .