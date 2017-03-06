Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал создать такой фильм, который был бы интересен каждому белорусу, чтобы на него народ валом шел . Глава государства обратил внимание, что в последние годы в Беларуси не было сильных и востребованных работ в области игрового кино. Sputnik решил выяснить, почему наши кинематографисты не снимают такие фильмы, как просит глава государства.

Sputnik отобрал 16 популярных мифов о белорусском кинематографе и предложил представителям белорусской киносферы разобраться, что из них правда, а что – вымысел. Вы также можете ответить на вопрос и понять, совпадает ли ваша точка зрения на национальное кино с мнением кинокритиков, продюсеров, режиссеров и актеров.