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Тест: правда и ложь о белорусском кино

07.03.2017 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал создать такой фильм, который был бы интересен каждому белорусу, чтобы на него народ валом шел. Глава государства обратил внимание, что в последние годы в Беларуси не было сильных и востребованных работ в области игрового кино. Sputnik решил выяснить, почему наши кинематографисты не снимают такие фильмы, как просит глава государства.

Sputnik отобрал 16 популярных мифов о белорусском кинематографе и предложил представителям белорусской киносферы разобраться, что из них правда, а что – вымысел. Вы также можете ответить на вопрос и понять, совпадает ли ваша точка зрения на национальное кино с мнением кинокритиков, продюсеров, режиссеров и актеров.

 
 
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