|
Тест: правда и ложь о белорусском кино
07.03.2017 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал создать такой фильм,
Sputnik отобрал 16 популярных мифов о белорусском кинематографе и предложил представителям белорусской киносферы разобраться, что из них правда, а что – вымысел. Вы также можете ответить на вопрос и понять, совпадает ли ваша точка зрения на национальное кино с мнением кинокритиков, продюсеров, режиссеров и актеров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пройдите тест и узнайте, что кинодеятели думают о своей работе и развенчивают ли они сложившиеся мифы о Беларусьфильме и белорусском кино.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии