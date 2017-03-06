Весенние букеты цветов занимают первые строчки в рейтингах подарков к 8 Марта. Мимозы и тюльпаны, розы и хризантемы по популярности в разы превосходят томики стихов и шоколадные конфеты. Кажется, мужчины поверили всем этим "топам" и высыпали на улицу за заветным букетом. Гомельские власти постарались предотвратить рост цен на самый ходовой праздничный товар. Накануне госпредприятие" Красная гвоздика" обнародовало прейскурант на цветы из местных теплиц .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужчины, ваш выход: цветочный бум в Гомеле Фотокорреспондент гомельской редакции Sputnik с утра посетила цветочные рынки и узнала, какие букеты выбирают чаще всего.