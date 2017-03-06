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Экономист о росте ЗВР до 5 миллиардов долларов: радоваться пока рано

07.03.2017 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Нацбанке страны отмечают, что устойчивый рост золотовалютных резервов продолжается уже 13 месяцев, за февраль они увеличились на 37,3 миллиона долларов и на 1 марта составили немногим более 5 миллиардов долларов. С начала 2017 года прирост резервов составил 95,1 миллиона долларов (1,9%).

Рост золотовалютных резервов в стране на радио Sputnik Беларусь прокомментировал экономический эксперт, заведующий кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич.

Экономист о росте ЗВР до 5 миллиардов долларов: радоваться пока рано
© Sputnik Павел Лисицын
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"Цифра символичная, но поздравлять здесь особо не с чем, если посмотреть на процентное изменение. За февраль рост составил только 0,7%. В январе 1,2%, то есть динамика роста замедлилась. Позитив есть, но надо понимать, что такая динамика естественна, принимая во внимание достаточно жесткий характер денежно-кредиткой политики в целом", — отметил экономист.

По словам эксперта, для роста ЗВР есть ряд сдерживающих факторов, среди которых и выплата внешних задолженностей. В минувшем году Беларусь выплатила 13% ВВП или 20% от экспортной выручки внешним кредиторам. На этот год также запланированы выплаты в несколько миллиардов долларов.

"Возможно, рост ЗВР еще обусловлен тем, что январь-февраль — это не те сроки, когда нужно платить очередные транши кредиторам. Это может быть квартал или полугодие, и тогда динамика ЗВР может быть другой", — отметил экономист.

По словам эксперта, рост ЗРВ также может быть связан с активной сдачей валюты в обменники рядовыми гражданами, некоторой стагнацией кредитования и ростом стоимости золота. В целом, белорусская экономика продолжает находиться в "сжатом состоянии", отметил экономист.

Как ранее сообщал Sputnik, основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост ЗВР не менее чем на 500 миллионов долларов.

Беседу с экономическим экспертом, заведующим кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеславом Ярошевичем о росте золотовалютных резервов в Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По информации Национального банка РБ, золотовалютные резервы Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ, на 1 марта 2017 года составили 5 миллиардов 22,3 миллиона...

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